- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Garcilaso vs Cristal
- Getafe vs Real Madrid
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Alajuelense vs Sapriss
- Liverpool vs Manchester United
iPhone 17 Pro Max: cuándo llega al Perú, qué precio tiene en soles y por qué debería comprarlo
El teléfono más potente del mundo ya está en Perú y aquí sabrás cuánto cuesta y todas sus especificaciones. ¿Vale la pena comprar el iPhone 17 Pro Max en 2025?
El pasado 9 de septiembre de este 2025, Apple paralizó al mundo al presentar de forma oficial su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un equipo con renovado diseño, triple cámara de 48MP con calidad 4K, procesador mejorado, batería de larga duración y un renovado sistema operativo, el iOS 26.
Han pasado algunas semanas y finalmente este teléfono premium ha llegado de forma 'oficial' al Perú. Y es que si bien Apple no tiene una tienda propia en nuestro país, existen algunos distribuidores licenciados que ofrecen este producto y hasta permiten planes de financiamiento para comprarlo en 36 cuotas sin intereses.
PUEDES VER: ¿Quieres comprar tu primer iPhone? Este teléfono de Apple es ideal y cuesta como un Xiaomi
Una de estas tiendas oficiales es iShop Perú, la cual acaba de lanzar la preventa de este iPhone 17 Pro Max, el cual tiene varias 'versiones' para los usuarios más exigentes. ¿Cuál es el precio de este equipo de Apple? Aquí todos los detalles.
¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Perú? Según la página oficial de iShop Perú, si quieres comprar este teléfono en su versión de 256GB tendrás que pagar unos 6799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 2000 dólares.
Precio del iPhone 17 Pro Max en Perú. Foto: captura.
Sin embargo, si quieres comprar el iPhone 17 Pro Max de 1TB, una de sus versiones más poderosas, deberás desembolsar unos S/ 8999, es decir unos 2600 dólares. Lo mejor de todo es que iShop Perú garantiza que el producto llegará a tu domicilio a partir del 27 de Octubre de este año, sin cargo adicional.
¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro Max destaca por su pantalla OLED de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion mejorada a 120 Hz, ofreciendo una fluidez nunca antes vista en un dispositivo Apple. Incorpora el nuevo chip A19 Pro, capaz de manejar tareas de inteligencia artificial avanzada con un consumo energético reducido. Su sistema de cámaras triple con sensor principal de 48 MP optimizado y zoom óptico de hasta 10x permite capturas profesionales en cualquier condición. Además, su batería de 5000 mAh promete más de 30 horas de uso continuo con carga ultrarrápida y soporte para carga inalámbrica inversa.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50