iPhone 17 Pro Max: cuándo llega al Perú, qué precio tiene en soles y por qué debería comprarlo

Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga
El teléfono más potente del mundo ya está en Perú y aquí sabrás cuánto cuesta y todas sus especificaciones. ¿Vale la pena comprar el iPhone 17 Pro Max en 2025?

Daniel Robles
Qué precio tiene el iPhone 17 Pro Max en Perú y qué características ofrece el equipo más potente de Apple.
Qué precio tiene el iPhone 17 Pro Max en Perú y qué características ofrece el equipo más potente de Apple.
El pasado 9 de septiembre de este 2025, Apple paralizó al mundo al presentar de forma oficial su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un equipo con renovado diseño, triple cámara de 48MP con calidad 4K, procesador mejorado, batería de larga duración y un renovado sistema operativo, el iOS 26.

Han pasado algunas semanas y finalmente este teléfono premium ha llegado de forma 'oficial' al Perú. Y es que si bien Apple no tiene una tienda propia en nuestro país, existen algunos distribuidores licenciados que ofrecen este producto y hasta permiten planes de financiamiento para comprarlo en 36 cuotas sin intereses.

El iPhone 15 es uno de los mejores teléfonos que puedes encontrar en 2025, ya que su precio bajó y su calidad prevalece.

Una de estas tiendas oficiales es iShop Perú, la cual acaba de lanzar la preventa de este iPhone 17 Pro Max, el cual tiene varias 'versiones' para los usuarios más exigentes. ¿Cuál es el precio de este equipo de Apple? Aquí todos los detalles.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Perú? Según la página oficial de iShop Perú, si quieres comprar este teléfono en su versión de 256GB tendrás que pagar unos 6799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 2000 dólares.

iPhone 17 Pro Max en Perú

Precio del iPhone 17 Pro Max en Perú. Foto: captura.

Sin embargo, si quieres comprar el iPhone 17 Pro Max de 1TB, una de sus versiones más poderosas, deberás desembolsar unos S/ 8999, es decir unos 2600 dólares. Lo mejor de todo es que iShop Perú garantiza que el producto llegará a tu domicilio a partir del 27 de Octubre de este año, sin cargo adicional.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro Max destaca por su pantalla OLED de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion mejorada a 120 Hz, ofreciendo una fluidez nunca antes vista en un dispositivo Apple. Incorpora el nuevo chip A19 Pro, capaz de manejar tareas de inteligencia artificial avanzada con un consumo energético reducido. Su sistema de cámaras triple con sensor principal de 48 MP optimizado y zoom óptico de hasta 10x permite capturas profesionales en cualquier condición. Además, su batería de 5000 mAh promete más de 30 horas de uso continuo con carga ultrarrápida y soporte para carga inalámbrica inversa.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

