Triple cámara 4K, 512GB y procesador TOP: este iPhone PRO cuesta menos de 250 dólares

Hace solo algunas semanas Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un equipo con triple cámara de 48MP y calidad 4K, además de un mejor sistema operativo y una mejor batería con carga de 40W.

Sin embargo, pese a que este teléfono es uno de los más recomendables, su elevado precio ha generado que los usuarios apunten a teléfonos de años anteriores y es por ello que el iPhone 12 Pro se ha convertido en una de las mejores opciones, puesto que actualmente tiene precio de gama media y es bastante potente.

Si bien el iPhone 12 Pro tiene 5 años de haber llegado al mercado, aún podría ser una buena alternativa en la gama media, puesto que tiene una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con una resolución FullHD a 2532 x 1170 pixeles y 60Hz de tasa de refresco.

¿Qué tan potente es? En este caso, este teléfono de Apple llega con el chip Apple Bionic A14, el cual llega acompañado de 6GB de RAM, 512GB y la versión iOS 14, actualizable hasta iOS 26 de 2025.

Por si fuera poco, el iPhone 12 Pro sí tiene triple cámara de 12Mp: sensor principal, gran angular y telefoto. Podrás grabar videos en 4K a 60fp y es compatible con Dolby Atmos. Sin duda una alternativa ideal para las redes sociales.

¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 12 Pro? Podrás adquirir este teléfono de Apple por 1025 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 270 dólares en el mercado internacional.