No necesitas comprar el iPhone 17 Pro Max | Estos 3 teléfonos de Apple son igual de potentes y más baratos
Si quieres comprar un iPhone de gran potencia y cámaras 4K, no necesitas el último teléfono de Apple. Conoce tres modelos antiguos que te pueden servir y cuestan menos.
El pasado 9 de septiembre, Apple sorprendió al mundo con la llegada de su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un teléfono hecho de aluminio que tiene un módulo rectangular y un juego de cámaras triple con 48MP, además de una batería de 5000 mAh y un procesador Bionic A19 Pro.
Sin embargo, pese a que miles de personas desean tener entre sus manos un iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este teléfono puede llegar a costar 2000 dólares en el mercado internacional, por lo que muchos están buscando opciones igual de potentes pero más económicas.
PUEDES VER: Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max
Si quieres comprarte un iPhone, pero no sabes cuál elegir, esta información te servirá, puesto que aquí conocerás las especificaciones de los modelos más emblemáticos para este 2025.
iPhone 16 Pro Max ofrece una pantalla LTPO OLED de 6,9”, chip A18 Pro ultrapotente, batería mejorada que supera los dos días de uso moderado, cámaras triple con sensor Tetraprism de 48MP y video espacial, todo desde $1,199.
Este es el iPhone 16 Pro Max. Foto: composición/www.t3.com
El iPhone 15 Pro Max mantiene su panel de 6,7” a 120 Hz, procesador A17 Pro enfocado en gaming, batería resistente y zoom óptico 5x, siendo una opción más económica por $999.
Colores del iPhone 15 Pro Max. Foto: Apple
El iPhone 14 Pro Max sigue vigente con pantalla 120 Hz, chip A16 Bionic, gran autonomía y cámaras de 48 MP con excelente estabilización, actualmente disponible desde $899.
Colores del iPhone 14 Pro Max. Foto: Apple
