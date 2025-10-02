- Hoy:
Estos 5 teléfonos Android son mucho más POTENTES que el iPhone 17 Pro Max: el número 1 tiene luces RGB y es barato
Pese a que Apple quiere hacer creer que su teléfono es el más potente, esto NO es así. Conoce 5 modelos Android que lo superan en rendimiento.
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, el cual esta vez no solo ha cambiado su módulo de cámaras, sino también ha mejorado sus módulos de cámaras y aumentado su batería hasta 5000 mAh con carga de 45W por cable.
Sin embargo, por más que Apple ha intentado demostrar que su nuevo iPhone es el teléfono más poderoso, esto no es así, ya que según AnTuTu, la aplicación que realiza pruebas para medir y comparar el rendimiento de smartphones, ha lanzado el TOP 5 de los teléfonos más POTENTES y en esta nota conocerás todos los detalles de estos dispositivos.
Los 5 teléfonos más potentes del mundo, según AnTuTu
Según la aplicación que realiza pruebas de rendimiento, estos son los 5 smartphones más potentes del mercado. Un dato curioso, todos llevan el potente procesador Snapdragon 8 Elite y cámaras de gran calidad.
Red Magic 10 Pro: Este teléfono GAMER de ZTE tiene un procesador Snpdrgon 8 Elite, 24GB de RAM, 512GB batería 7000 mah con carga 90W. El precio que tiene es de 1350 dolares.
Este es el Red Magic 10 Pro. Foto: ZTE
Xiaomi 15: Tiene pantalla LTPO AMOLED de 6,36″ con resolución 1.5K y 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 16 GB de RAM, triple cámara trasera de 50 MP. Su precio es de 999 dólares.
Este es el Xiaomi 15. Foto: Xiaomi
POCO F7 Ultra: este teléfono llega con pantalla AMOLED de 6,7″ y 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite, cámaras triple: 50 MP principal, 32 MP ultra gran angular, 50 MP telefoto, batería de 5.300 mAh con carga rápida de 120W. El preio de este smartphone es de 800 a 900 dólares.
Este es el POCO F7 Ultra. Foto: Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra: Este smartphone tiene procesador Snapdragon 8 Elite, sistema de cámaras avanzadas con un sensor principal de 1″ y lente periscópica de 200 MP, batería de ~5.410 mAh con carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, y precio de lanzamiento de unos USD 894.
Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Xiaomi
Galaxy S25 Ultra: Este Samsung tiene una pantalla LTPO AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz HDR10+, chipset Snapdragon 8 Elite, cámara cuádruple: 200 MP principal, 50 MP periscópico 5×, 10 MP telefoto 3× y 50 MP ultra gran angular, batería de 5.000 mAh con carga por cable de 45W. El precio de este smartphone es de 3600 soles o 1000 dólares.
Este es el Galaxy S25 Ultra. Foto: Samsung
