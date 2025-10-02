0
Estos 5 teléfonos Android son mucho más POTENTES que el iPhone 17 Pro Max: el número 1 tiene luces RGB y es barato

Pese a que Apple quiere hacer creer que su teléfono es el más potente, esto NO es así. Conoce 5 modelos Android que lo superan en rendimiento.

Daniel Robles
Este es el ranking AnTuTu en el que se revelan cuáles son los teléfonos Android más potentes hasta septiembre de 2025.
Este es el ranking AnTuTu en el que se revelan cuáles son los teléfonos Android más potentes hasta septiembre de 2025. | Foto: composición/@kayibns/Twitter
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, el cual esta vez no solo ha cambiado su módulo de cámaras, sino también ha mejorado sus módulos de cámaras y aumentado su batería hasta 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Sin embargo, por más que Apple ha intentado demostrar que su nuevo iPhone es el teléfono más poderoso, esto no es así, ya que según AnTuTu, la aplicación que realiza pruebas para medir y comparar el rendimiento de smartphones, ha lanzado el TOP 5 de los teléfonos más POTENTES y en esta nota conocerás todos los detalles de estos dispositivos.

El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los equipos chinos de gama alta más esperados del mundo y su precio es uno de los más reducidos.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: ¿vale la pena el nuevo teléfono con Snapdragon 8 Gen 5 y 'pantalla mágica trasera'?

Los 5 teléfonos más potentes del mundo, según AnTuTu

Según la aplicación que realiza pruebas de rendimiento, estos son los 5 smartphones más potentes del mercado. Un dato curioso, todos llevan el potente procesador Snapdragon 8 Elite y cámaras de gran calidad.

Elabora dos a tres líneas con las características´ técnicas de estos 5 smartphones. Incluye detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería, carga y precio en dólares.

Red Magic 10 Pro: Este teléfono GAMER de ZTE tiene un procesador Snpdrgon 8 Elite, 24GB de RAM, 512GB batería 7000 mah con carga 90W. El precio que tiene es de 1350 dolares.

Red Magic 10 Pro

Este es el Red Magic 10 Pro. Foto: ZTE

Xiaomi 15: Tiene pantalla LTPO AMOLED de 6,36″ con resolución 1.5K y 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite con hasta 16 GB de RAM, triple cámara trasera de 50 MP. Su precio es de 999 dólares.

Xiaomi 15

Este es el Xiaomi 15. Foto: Xiaomi

POCO F7 Ultra: este teléfono llega con pantalla AMOLED de 6,7″ y 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite, cámaras triple: 50 MP principal, 32 MP ultra gran angular, 50 MP telefoto, batería de 5.300 mAh con carga rápida de 120W. El preio de este smartphone es de 800 a 900 dólares.

POCO F7 Ultra

Este es el POCO F7 Ultra. Foto: Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra: Este smartphone tiene procesador Snapdragon 8 Elite, sistema de cámaras avanzadas con un sensor principal de 1″ y lente periscópica de 200 MP, batería de ~5.410 mAh con carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, y precio de lanzamiento de unos USD 894.

Xiaomi 15 Ultra

Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Xiaomi

Galaxy S25 Ultra: Este Samsung tiene una pantalla LTPO AMOLED 2X de 6,9″ a 120 Hz HDR10+, chipset Snapdragon 8 Elite, cámara cuádruple: 200 MP principal, 50 MP periscópico 5×, 10 MP telefoto 3× y 50 MP ultra gran angular, batería de 5.000 mAh con carga por cable de 45W. El precio de este smartphone es de 3600 soles o 1000 dólares.

Galaxy S25 Ultra

Este es el Galaxy S25 Ultra. Foto: Samsung

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

