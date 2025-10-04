¿Por qué comprar el Galaxy A56 si este Samsung es igual de potente, tiene cámara 4K y cuesta menos?

Hace solo algunos días, Samsung presentó de forma oficial su nuevo teléfono de gama alta, el Galaxy S25 Fan Edition, un equipo de gran capacidad, cámaras de alta definición y funciones con Inteligencia Artificial. Sin embargo, el precio de este dispositivo aún sigue siendo muy elevado, lo que ha generado que miles de usuarios apuesten por dispositivos igual de potentes pero más baratos.

Es así que el Galaxy A55 5G de Samsung se ha convertido en la mejor alternativa, en la gama media, puesto que pese a ser un teléfono de 2024, tiene muchos años más de actualización y además se parece demasiado a la versión A56 de este año. ¿Qué tan potente es? Aquí todos los detalles que debes saber.

Galaxy A55: ficha técnica de este Samsung de gama media

Para iniciar con el análisis del Galaxy A55 de Samsung es importante saber que este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene características de gran calidad. Si hablamos de la pantalla, este smartphone llega con panel Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución FullHD+, 120Hz de tasa de refresco y 1000 nits.

¿Qué tan potentes es este teléfono de Samsung? En este caso tenemos un smartphone con chip Exynos 1480, 8GB de RAM, 256GB de memoria, con la posibilidad de incluir una microSD. Si hablamos de batería, el equipo coreano llega con 5000 mAh y carga de 25W.

El Galaxy A55 de Samsung. Foto: composición/Xataka

Sin embargo, el mejor atributo del Galaxy A55 es el juego de cámaras que posee. En este caso un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, lente macro de 5MP y selfie e 32MP. Con esta configuración solo podrás grabar videos en 4K a 30fps y las fotografías son de gran calidad.

¿Qué precio tiene el Galaxy A55? Actualmente puedes comprar este teléfono por 899 soles, unos 259 dólares en el mercado internacional. Sin lugar a dudas una de las mejores versiones de gama media para este 2025.