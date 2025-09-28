- Hoy:
Motorola destruye a Samsung con este teléfono premium de bajo precio: 24GB de RAM, 256GB, 5200 mAh y pantalla 120Hz
Este teléfono de Motorola es uno de los mejores gama media, ya que es resistente, tiene potencia, cámaras 4K y un precio reducido. Conoce su ficha técnica completa.
Motorola se ha ganado el respaldo de miles de usuarios, puesto que sus modelos más recientes no solo destacan por su diseño de cuero vegano, sino también por su gran capacidad para el gaming y además un juego de cámaras de alta calidad.
Este 2025, Motorola presentó al mundo su nuevo Moto Edge 60 Fusion, un smartphone económico que sobresale por muchos aspectos, incluidos pantalla, baería, carga rápida, almacenamiento y otros detalles. Conoce todo sobre este modelo potente y barato.
Para iniciar con el análisis del Motorola Edge 60 Fusion, debes de tener en cuenta que este smartphone pertenece a la gama media, por lo que tiene ciertas funciones reducidas, para de esta manera mantener un precio bajo. Sin embargo, pese a ello es un equipo potente.
Para empezar, debes saber que este smartphone Motorola tiene una pantalla pOLED de 6.5 pulgadas con una resolución FullHD+ con 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.
Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/www.phonearena.com
Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 60 Fusion tiene un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 24GB de RAM, 256GB de memoria interna, además de una batería de 5200 mAh y carga de 68W.
¿Qué tan potentes son las cámaras? En este caso tenemos un lente angular de 50MP, un lente gran angular de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar las mejores fotografías selfies.
Esto no es todo, ya que el Motorola Edge 60 Fusion 5G tiene un precio insuperable: 1199 soles, lo que al tipo de cambio son unos 340 dólares.
