0
EN VIVO
Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Motorola destruye a Samsung con este teléfono premium de bajo precio: 24GB de RAM, 256GB, 5200 mAh y pantalla 120Hz

Este teléfono de Motorola es uno de los mejores gama media, ya que es resistente, tiene potencia, cámaras 4K y un precio reducido. Conoce su ficha técnica completa.

Daniel Robles
El Motorola Edge 60 Fusion se ha convertido en el gama media más potente y barato de este 2025. Su configuración es impresionante.
El Motorola Edge 60 Fusion se ha convertido en el gama media más potente y barato de este 2025. Su configuración es impresionante. | Foto: composición/www.movilzona.es
COMPARTIR

Motorola se ha ganado el respaldo de miles de usuarios, puesto que sus modelos más recientes no solo destacan por su diseño de cuero vegano, sino también por su gran capacidad para el gaming y además un juego de cámaras de alta calidad.

Este 2025, Motorola presentó al mundo su nuevo Moto Edge 60 Fusion, un smartphone económico que sobresale por muchos aspectos, incluidos pantalla, baería, carga rápida, almacenamiento y otros detalles. Conoce todo sobre este modelo potente y barato.

El Xiaomi 17 5G es uno de los teléfonos de gama alta más potentes que llega con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras LEICA.

PUEDES VER: Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en dólares y cuáles son sus características

Para iniciar con el análisis del Motorola Edge 60 Fusion, debes de tener en cuenta que este smartphone pertenece a la gama media, por lo que tiene ciertas funciones reducidas, para de esta manera mantener un precio bajo. Sin embargo, pese a ello es un equipo potente.

Para empezar, debes saber que este smartphone Motorola tiene una pantalla pOLED de 6.5 pulgadas con una resolución FullHD+ con 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 60 Fusion

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/www.phonearena.com

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Edge 60 Fusion tiene un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 24GB de RAM, 256GB de memoria interna, además de una batería de 5200 mAh y carga de 68W.

¿Qué tan potentes son las cámaras? En este caso tenemos un lente angular de 50MP, un lente gran angular de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar las mejores fotografías selfies.

Esto no es todo, ya que el Motorola Edge 60 Fusion 5G tiene un precio insuperable: 1199 soles, lo que al tipo de cambio son unos 340 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en dólares y cuáles son sus características

  3. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano