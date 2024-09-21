Este nuevo Motorola tiene pantalla curva, batería INFINITA y procesador GAMER más potente que un iPhone

Motorola ofrece un catálogo impresionante de smartphones a precios muy accesibles, beneficiando a los usuarios. Recientemente lanzó el Motorola Edge 50, que ha tenido un gran éxito en ventas. Sin embargo, en esta ocasión, queremos resaltar otra opción.

Es así que Motorola presentó el Motorola G85 5G, un dispositivo que no solo resalta por sus llamativos colores en cuero vegano, sino también por sus especificaciones, las cuales no tienen nada que envidiar a un GAMA ALTA. Conoce todos los detalles de este POTENTE smartphone, cuyo precio de lanzamiento es el menor que se ha dado en mucho tiempo.

Motorola G85: características y precio

Antes que nada debes saber que el Motorola G85 es un GAMA MEDIA, por lo que sus especificaciones son intermedias, pero con un precio bastante accesible.

El Motorola G85 5G dispone de una pantalla curva de 6.7'' sin bordes y una frecuencia de 120Hz, garantizando una fluidez excepcional. Además, su sonido Dolby Atmos ofrece una experiencia envolvente al jugar.

En cuanto a potencia, el Motorola G85 cuenta con el nuevo procesador Snapdragon 6s Gen 3, 12 GB de RAM física y 8 GB de RAM virtual. Además, dispone de 256 GB de almacenamiento, lo que ofrece un amplio espacio para instalar aplicaciones y juegos.

Así es el Motorola G85. Foto: captura.

Por si fuera poco, el Motorola G85 5G tiene uno de los juegos de cámaras más equilibrados. Su sensor principal es de 50MP y tiene tecnología Sony LYTIA 600 con estabilización Óptica de la Imagen (OIS). También posee un lente ultra gran angular de 8 MP. Finalmente, la cámara frontal de 32 MP con tecnología Quad Pixel.

Otra de las bondades de este Motorola es la enorme batería de 5000 mAh con carga de 30W, lo que te garantiza horas y horas de pantalla con videojuegos o video de tus series favoritas. El Moto G85 5G ya está disponible en Perú a partir de hoy desde S/ 1,149.00 en los colores Azul Eléctrico, Verde Lima y Gris. Al tipo de cambio actual, este precio no supera los 300 dólares. ¿Qué te parece?

Motorola G54: características y precio oficial

Ten en cuenta que el Motorola G54 es un GAMA MEDIA, por lo que sus especificaciones son algo limitadas. En lo que respecta al panel táctil, este Motorola Moto G54 cuenta con una pantalla LCD de 6.5" con resolución Full HD+, contando con una tasa de refresco de 120Hz, además de pesar tan solo 193 gramos haciéndolo, para el mercado actual, uno de los más ligeros.

En cuanto al rendimiento, el Motorola Moto G54 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7020, 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento UFS 2.2, con la opción de expandirlo hasta 1TB utilizando una tarjeta micro SD.

Así es el Motorola G54. Foto: captura.

Motorola G8 Plus: características y precio

Este modelo de Motorola fue lanzado en 2020 y es uno de los más equilibrados disponibles en el mercado. Actualmente, su precio ha bajado tanto que puedes conseguirlo por menos de 150 dólares. ¿Qué podemos esperar de este Motorola G8 Plus? Aquí te contamos todo.

El Motorola G8 Plus cuenta con una pantalla LCD IPS de 6.3 pulgadas y resolución FullHD+. En términos de potencia, tiene un procesador Snapdragon 665 a 2GHz, 4GB de RAM y 128GB de memoria interna, que se puede expandir con una tarjeta microSD hasta 512GB.

Así es el Motorola G8 Plus. Foto: captura.

Huawei Mate XT Ultimate Design: características y precio

Este nuevo teléfono de Huawei marca un hito importante, puesto que hasta ahora no se había visto otro teléfono igual. ¿Qué características tiene? Aquí un detallado de las especificaciones técnicas.

En relación con la pantalla, este Huawei Mate XT Ultimate Design tiene un panel OLED LTPO de 10,2 pulgadas totalmente desplegado. Posee un modo dual con dos pantallas y modo triple con las tres totalmente utilizables. La potencia del Huawei Mate XT Ultimate Design llega de la mano del procesador chino Kirin 9010 5G, 16GB de RAM y 1TB de capacidad.

Así es el Huawei Mate XT Ultimate Design. Foto: captura.

RedMagic NOVA: características de la tablet GAMER de ZTE

La RedMagic NOVA de ZTE es una tableta GAMER que tiene una pantalla AMOLED de 10,9", con una resolución 2K 2880 x 1920px y 144Hz. Sin duda es una de las pantallas más equilibradas que encontrarás en tablets.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la RedMagic NOVA tiene uno de los procesadores más potentes del mundo, nos referimos al Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, el cual vendrá acompañada de 24GB de RAM y 1TB de almacenamiento con velocidad USF 4.0.

Así es la tablet RedMagic NOVA. Foto: captura.

HONOR 200 Pro: características y precio oficial

Antes que nada debes saber que el HONOR 200 Pro es un GAMA ALTA, por lo que características son superiores. Sin embargo, el precio que maneja va de acuerdo al mercado. En cuanto a especificaciones, posee pantalla o display AMOLED de 6,78'' con 120Hz en tasa de refresco, resolución 2700 x 1224px, 4000 nits de brillo y compatible HDR10+. Sin embargo, esto no es todo, ya que la pantalla tiene una protección especial, que la hace resistente a golpes y arañazos.

En términos de rendimiento, el dispositivo está provisto del potente Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, que no es ampliable mediante MicroSD.

Así es el HONOR 200 Pro. Foto: Daniel Robles/LB

Redmi Note 13 Pro 5G: características y precio del Xiaomi de Gama media

En relación con la pantalla, el Redmi Note 13 Pro 5G posee un panel AMOLED curvo de 6.67'' con 120Hz en tasa de refresco, una resolución 1080 x 2400 px y 1800 nits de brillo pico. La potencia llega de la mano del procesador Mediatek Helio G99-Ultra con 24GB de RAM, 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual, además de 512GB de memoria, expandible con microSD.

Así es el Redmi Note 13 Pro 5G. Foto: Xiaomi

Motorola Edge 30: características y precio

Antes que nada, debes tener en cuenta que el Motorola Edge 30 es un GAMA MEDIA, por lo que sus especificaciones pueden verse reducidas. Sin embargo, es uno de los mejores terminales.

En relación con su pantalla, el Motorola Edge 30 tiene un panel táctil que no es otra cosa que un OLED de 6,5 pulgadas, a los cuales se suma una notoria tasa de refresco de 144Hz, es compatible con HDR10+ y una resolución excelente de Full HD+.