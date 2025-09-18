0
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
Liga de Quito vs. Sao Paulo por Copa Libertadores

Este Motorola acuático no tiene nada que envidiarle al Galaxy S25: pantalla FullHD+, 24GB de RAM, 5200 mAh y carga veloz

Los teléfonos de Motorola destacan por su gran calidad y bajo precio. Este Moto Edge 60 Fusion es ideal para jugar, tomar fotos y tiene batería que dura dos días.

Daniel Robles
El Motorola Edge 60 Fusion 5G es un gama media bastante potente y su precio no es tan elevado como el Galaxy S25 de Samsung.
El Motorola Edge 60 Fusion 5G es un gama media bastante potente y su precio no es tan elevado como el Galaxy S25 de Samsung. | Foto: composición/comprasmartphone.com
Los teléfonos de gama media se han convertido en los smartphones más buscados, puesto que muchos de los equipos que figuran en esta categoría tienen gran potencia y sus precios son relativamente bajos.

Si bien Samsung y Xiaomi son algunas de las marcas más reconocidas, Motorola le está quitando terreno a ambas con sus nuevos lanzamientos y el más 'atractivo' es el Motorola Edge 60 Fusion, un teléfono que lo tiene todo y además vale muy poco. En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas sus especificaciones.

Para empezar esta análisis del Motorola Edge 60 Fusion, debes saber que pese a ser un teléfono de gama media, cumple con las exigencias de la mayoría de los usuarios. Por ejemplo, su pantalla es de tipo pOLED con una diagonal de 6.5 pulgadas, una resolución FullHD+, 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits en HDR.

NO, el Motorola Edge 60 Fusion no es un teléfono GAMER, pero de igual manera tiene una configuración potente. Un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM físico y hasta 24GB de RAM virtual. Además, de una batería de 5200 mAh y carga de 68W.

Motorola Edge 60 Fusion

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: Weibo

Uno de los apartados más populares del Motorola Edge 60 Fusion es el juego de cámaras: lente principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, tomarás fotografías con calidad Quadpixel, las cuales tienen una resolución impresionante.

¿Qué precio tiene? Pese a haber sido lanzado hace solo meses, este Motorola ha bajado su precio y cuesta 1149 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 330 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

