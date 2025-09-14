El Motorola que tiene todo lo que buscas a un precio bajo: pantalla OLED 120Hz, 12GB de RAM, 5000 mAh y procesador GAMER

Los teléfonos de gama media se han convertido en los equipos más cotizados en el mercado de los smartphones, puesto que muchos de los modelos que figuran en esta categoría son bastante potentes y tienen precios accesibles. Un claro ejemplo de ello es el nuevo Motorola G84 5G, un equipo con las 3B de bueno, bonito y barato.

Si eres un usuario exigente, pero no quieres gastar tanto dinero por un equipo de alta calidad, entonces estás de suerte, puesto que el Motorola G84 5g combina un diseño premium con un rendimiento sin igual. ¿No lo crees? A continuación conocerás todas sus especificaciones.

Motorola G84 5G: ficha técnica detallada

Si bien el Motorola G84 5g es bastante TOP, perteneces a la gama media y es por ello que tiene ciertas limitaciones en sus especificaciones. Para empezar, debes saber que su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.55 pulgadas, unos 120Hz de tasa de refresco, una resolución FullHD+ y una respuesta táctil de 240Hz.

Para los fanáticos de los videojuegos, este Motorola llega con un potente chip Snapdragon 695. Si bien no es un procesador moderno, es uno de los mejores construidos y llega acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 33W.

Este es el Motorola G84 5G. Foto: Ivo Meneghel Jr/ canaltech.com.br

Finalmente, las cámaras del Motorola G84 5g son bastante eficientes: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. No es el teléfono mejor diseñado para tomar fotos o grabar videos, pero el resultado es óptimo.

El precio del Motorola G84 5g en 2025 es de 930 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 250 dólares. Sin duda una excelente combinación entre precio bajo y alta calidad.