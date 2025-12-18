- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
Este Xiaomi tiene pantalla 120Hz, procesador GAMER, 256GB, cámara 108MP y batería 5000 mAh: todo por 200 dólares
El Redmi Note 13 de Xiaomi no solo es potente, su precio ha bajado al mínimo. Conoce por qué deberías comprar como regalo por fin de año.
Este 2025 ha sido uno de los mejores para Xiaomi, la firma china que ahora le planta batalla a Apple con su equipo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con el chip más potente y cámaras de alta definición.
Sin embargo, la firma asiática también tiene en su catálogo equipos de alta calidad y bajo precio, así como el reciente Redmi Note 13 5G, un equipo de gama media de alto valor. ¿Qué especificaciones tiene? Aquí los detalles.
PUEDES VER: No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi económico tiene pantalla 144Hz, procesador AVANZADO y 5500 mAh
Si bien el Redmi Note 13 5G pertenece a la gama media, tiene una configuración bastante elevada, su precio no supera los 749 soles o 200 dólares en el mercado internacional. En primer lugar tenemos una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de 1800 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 3.
¿Qué procesador tiene? En este caso tenemos un chip Snapdragon 685, además de 8GB de RAM, además de 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh y carga de 33W. Con esta performance tendrás un desempeño intermedio.
Colores del Redmi Note 13 5G. Foto: Xiaomi
Esto no es todo, ya que el Redmi Note 13 5G tiene triple cámara de alta definición: lente 108MP, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero si llegarás a 1080 pixeles a 60fps. Lo que sí podrás tomar fotografías de alta definición, tanto de día como de noche.
Sin duda alguna, el Redmi Note 13 5G es uno de los equipos más baratos y equilibrados que puedes comprar. No dudes en comprarlo para ti o para regalarlo por Navidad 2025.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90