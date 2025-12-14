Este Xiaomi de 2021 tiene cámara con calidad 8K, pantalla de 120Hz, 512GB de memoria: su precio es más bajo que un ZTE

Xiaomi ha sorprendido al mundo este 2025 con su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con una pantalla secundaria en la que podrás revisar notificaciones y utilizarla como 'espejo' para tomar fotografías y videos selfie de alta calidad.

Sin embargo, este teléfono no es el primero que tiene esa característica. Por si no lo sabes, en 2021 la misma marca presentó el poderoso Xiaomi 11 Ultra, un teléfono revolucionario que no solo contaba con un procesador Snapdragon, sino también una pantalla secundaria y cámaras de alta performance.

Pero, ¿qué configuración maneja el Xiaomi 11 Ultra? En primer lugar debes saber que este Android es PREMIUM y por lo tanto tiene especificaciones elevadas. Su pantalla es de tipo AMOLED con 6.81 pulgadas y una resolución 1440 x 3200 pixeles, además de 120Hz y una protección anticaídas Gorilla Glass Victus.

Y si hablamos de potencia, el Xiaomi 11 Ultra llega con un procesador Snapdragon 888, acompañado del GPU Adreno 660, además de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Esto no es todo ya que su batería es de 5000 mah y carga de 67W por cable y 67W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 11 Ultra. Foto: composición/Mundo Xiaomi

Sin embargo, lo mejor de este Xiaomi es su juego de cámaras impresionante: lente 50MP con OIS, lente Telefoto de 48MP, lente gran angular de 48MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 24fps, sino también en 4K a 30fps y 60fps.

Lo más sorprendente es el precio, ya que el Xiaomi 11 Ultra puede llegar a costar en 2025, unos 1159 soles, menos de 300 dólares. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida.