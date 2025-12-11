- Hoy:
¿Vale la pena pagar 450 soles por este Xiaomi BARATO con cámara de 108MP y 256GB de memoria?
El Xiaomi Redmi 13X es uno de los teléfonos más baratos del 2025, pero pese a ello tiene una gran potencia. Conoce todas sus especificaciones y dónde conseguirlo con descuento.
Para este 2025, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max y el POCO F8 Ultra, dos teléfonos con el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen5 y una configuración impresionante.
Sin embargo, la gigante asiática también tiene en su catálogo de equipos, algunos de los teléfonos más baratos y potentes, este es el caso del nuevo y renovado Xiaomi Redmi 13X, un equipo de gama media con grandes prestaciones y un precio de 450 soles. ¿Vale la pena comprarlo? En esta nota de Libero.pe te revelaremos todos los pormenores de este Android que tiene especificaciones TOP.
¿Qué tal es la pantalla del Xiaomi REDMI 13X? En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.79 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz, con una resolución FHD+ de 2460 x 1080 pixeless.
Este es el precio del Xiaomi REDMI 13X. Foto: captura.
Si bien este Xiaomi no es el equipo más potente, tiene un procesador MediaTek Helio G91-Ultra con unos 8GB de RAM y 8GB de RAM virtual, adema´s de 256GB de memoria, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una MicroSD.
Y si hablamos de cámaras, el Xiaomi REDMI 13X llega con un sensor de 108MP, con macro 2MP y selfie de 13MP. Además, la batería de este teléfono es de 5030 mAh con carga de 33W por cable.
