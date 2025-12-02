0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Xiaomi 17 Pro vs. Honor 500 Pro: ambos son teléfonos TOP, pero solo uno es más potente, mejores cámaras y cuesta menos

Ambos teléfonos Android fueron lanzados este 2025 y tiene una configuración impresionante. Conoce cuál deberías comprar y qué precio tienen en EE.UU, México y Perú.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y Honor 500 Pro.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y Honor 500 Pro. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Desde hace algunos meses, Xiaomi ha sorprendido al mundo con sus nuevos teléfonos y uno de los más emblemáticos es el Xiaomi 17 Pro, un celular con el procesador Android más potente, doble pantalla, batería de alta duración, cámaras LEICA de alta definición y un almacenamiento casi infinito.

Por su parte, la marca china Honor también se ha convertido en una de las firmas más relevantes y acaba de presentar el Honor 500 Pro, uno de los mejores gama alta, puesto que tiene el procesador más potente del 2024, el Snapdragon 8 Elite, una capacidad que llega a 1TB, triple cámaras de 200MP y una poderosa batería de 8000 mAh.

El Galaxy S23 Ultra de Samsung es uno de los mejores gama alta del 2025 y su precio ha bajado demasiado.

PUEDES VER: Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

Si estás por comprar uno de estos smartphone de Honor o Xiaomi y no sabes cuál elegir, entonces estás de suerte ya que hoy conocerás las características y especificaciones de estos dos equipos premium: Xiaomi 17 Pro y Honor 500 Pro. ¿Cuál vale la pena? Aquí todos los detalles.

Xiaomi 17 Pro vs. Honor 500 Pro: comparación extrema

Para saber cuál de estos dos teléfonos chinos es mejor o te conviene más, hemos elaborado un cuadro con las especificaciones técnicas que tienen tanto el Xiaomi 17 Pro y el Honor 500 Pro, equipos lanzados en 2025. Debes tener en cuenta su pantalla, procesador, cámaras, batería, entre otros detalles.

CaracterísticasHonor 500 ProXiaomi 17 Pro
Dimensiones 155.8 x 74.2 x 7.8 mm 161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso201 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,55 pulgadas
Panel AMOLED
460 ppi
120Hz
19.5:9 		6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits

Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
Resolución y densidad 1264 x 2736 pixels 2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
Procesador Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz Snapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB16 GB LPDDR5X
Sistema operativoMagicOS 9HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB y 1 TB512GB UFS 4.0
CámarasPrincipal de 200 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide)
Gran Angular 12 MP (f/2.2, AF, ultrawide)
Telefoto periscópico 50 MP (f/2.4, PDAF, OIS)
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería8000 mAh
80W carga rápida
Carga inalámbrica 50W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio5000 soles - 1500 dólares2400 soles o 4999 yuanes
Otros detalles WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
IP68/IP69 		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. DESCARGA plantillas GRATIS de Navidad: imágenes a todo color para decorar

  2. POCO X8 Pro lo cambiará todo: ¿Cuándo sale el celular con batería para 4 días, chip Ultra y precio barato?

  3. ¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano