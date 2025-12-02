- Hoy:
Xiaomi 17 Pro vs. Honor 500 Pro: ambos son teléfonos TOP, pero solo uno es más potente, mejores cámaras y cuesta menos
Ambos teléfonos Android fueron lanzados este 2025 y tiene una configuración impresionante. Conoce cuál deberías comprar y qué precio tienen en EE.UU, México y Perú.
Desde hace algunos meses, Xiaomi ha sorprendido al mundo con sus nuevos teléfonos y uno de los más emblemáticos es el Xiaomi 17 Pro, un celular con el procesador Android más potente, doble pantalla, batería de alta duración, cámaras LEICA de alta definición y un almacenamiento casi infinito.
Por su parte, la marca china Honor también se ha convertido en una de las firmas más relevantes y acaba de presentar el Honor 500 Pro, uno de los mejores gama alta, puesto que tiene el procesador más potente del 2024, el Snapdragon 8 Elite, una capacidad que llega a 1TB, triple cámaras de 200MP y una poderosa batería de 8000 mAh.
Si estás por comprar uno de estos smartphone de Honor o Xiaomi y no sabes cuál elegir, entonces estás de suerte ya que hoy conocerás las características y especificaciones de estos dos equipos premium: Xiaomi 17 Pro y Honor 500 Pro. ¿Cuál vale la pena? Aquí todos los detalles.
Xiaomi 17 Pro vs. Honor 500 Pro: comparación extrema
Para saber cuál de estos dos teléfonos chinos es mejor o te conviene más, hemos elaborado un cuadro con las especificaciones técnicas que tienen tanto el Xiaomi 17 Pro y el Honor 500 Pro, equipos lanzados en 2025. Debes tener en cuenta su pantalla, procesador, cámaras, batería, entre otros detalles.
|Características
|Honor 500 Pro
|Xiaomi 17 Pro
|Dimensiones
|155.8 x 74.2 x 7.8 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|201 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,55 pulgadas
Panel AMOLED
460 ppi
120Hz
19.5:9
|6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|Resolución y densidad
|1264 x 2736 pixels
|2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|MagicOS 9
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB y 1 TB
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal de 200 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide)
Gran Angular 12 MP (f/2.2, AF, ultrawide)
Telefoto periscópico 50 MP (f/2.4, PDAF, OIS)
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|8000 mAh
80W carga rápida
Carga inalámbrica 50W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|5000 soles - 1500 dólares
|2400 soles o 4999 yuanes
|Otros detalles
| WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
IP68/IP69
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
