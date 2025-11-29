- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
Se parece demasiado a un iPhone 14 Pro, pero lo supera con su pantalla FullHD+, poderosa batería y cámaras de 108MP
El Honor 400 Lite no solo se parece a un iPhone, este celular chino tiene gran capacidad, diseño ultra delgado y cuesta menos de 300 dólares.
Desde que se separó de Huawei, la marca china HONOR se ha convertido en una de las desarrolladoras de tecnología móvil más populares, puesto que sus nuevos teléfonos no solo sobresalen por su extrema resistencia, sino también por su gran rendimiento y bajo precio.
Para este 2025, Honor presentó al mundo su nuevo modelo HONOR 400 Lite, un equipo con grandes características y un diseño bastante parecido a un iPhone 14 Pro de Apple. ¿No lo crees? Aquí te vamos a contar todas las características de este moderno equipo con Isla dinámica y botón dedicado para fotografías.
PUEDES VER: Este Honor tiene la misma calidad que un iPhone 16 y cuesta menos: pantalla OLED 1.5K, 512GB y carga 100W
El HONOR 400 Lite es un teléfono de gama media cuyo diseño es bastante similar al de un iPhone. Sin embargo, sus características son bastante eficientes y de alta performance. Por ejemplo, su panalla es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.
Por si fuera poco, el HONOR 400 Lite tiene un procesador bastante eficiente, en este caso un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de batería de 5230 mAh con carga de 45W.
Este es el HONOR 400 Lite. Foto: Xataka
Si revisas el diseño de este teléfono Honor, el equipo tiene doble sensor y un módulo similar a un iPhone. En este caso tenemos lente de 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Lamentablemente, solo podrás grabar en 1080 pixeles a 60fps, una medida perfecta para redes sociales.
El precio del HONOR 400 Lite es de 999 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 298 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90