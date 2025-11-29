0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

Se parece demasiado a un iPhone 14 Pro, pero lo supera con su pantalla FullHD+, poderosa batería y cámaras de 108MP

El Honor 400 Lite no solo se parece a un iPhone, este celular chino tiene gran capacidad, diseño ultra delgado y cuesta menos de 300 dólares.

Daniel Robles
El HONOR 400 Lite 5G es un gama media que se parece al iPhone 14 Pro, pero con características elevadas y precio bajo.
El HONOR 400 Lite 5G es un gama media que se parece al iPhone 14 Pro, pero con características elevadas y precio bajo. | Foto: composición/Xataka
COMPARTIR

Desde que se separó de Huawei, la marca china HONOR se ha convertido en una de las desarrolladoras de tecnología móvil más populares, puesto que sus nuevos teléfonos no solo sobresalen por su extrema resistencia, sino también por su gran rendimiento y bajo precio.

Para este 2025, Honor presentó al mundo su nuevo modelo HONOR 400 Lite, un equipo con grandes características y un diseño bastante parecido a un iPhone 14 Pro de Apple. ¿No lo crees? Aquí te vamos a contar todas las características de este moderno equipo con Isla dinámica y botón dedicado para fotografías.

El Honor 200 5G es un gama media de 2024, pero pese a ello supera al iPhone 16 en calidad y bajo precio.

PUEDES VER: Este Honor tiene la misma calidad que un iPhone 16 y cuesta menos: pantalla OLED 1.5K, 512GB y carga 100W

El HONOR 400 Lite es un teléfono de gama media cuyo diseño es bastante similar al de un iPhone. Sin embargo, sus características son bastante eficientes y de alta performance. Por ejemplo, su panalla es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.

Por si fuera poco, el HONOR 400 Lite tiene un procesador bastante eficiente, en este caso un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de batería de 5230 mAh con carga de 45W.

HONOR 400 Lite

Este es el HONOR 400 Lite. Foto: Xataka

Si revisas el diseño de este teléfono Honor, el equipo tiene doble sensor y un módulo similar a un iPhone. En este caso tenemos lente de 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Lamentablemente, solo podrás grabar en 1080 pixeles a 60fps, una medida perfecta para redes sociales.

El precio del HONOR 400 Lite es de 999 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 298 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Motorola de 2022 tiene cámara 8K de 200MP, chip GAMER y carga al 100% en 8 minutos: su precio es 50% menos

  2. Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano