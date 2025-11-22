0
Este Honor tiene batería que dura 3 días de juego, pantalla AMOLED ultra brillosa y 512GB de memoria

No hay mejor teléfono que este Honor Magic 7 Lite, un equipo de alta performance y bajo precio que no supera los 300 dólares. Tiene tecnología de punta y es muy resistente a golpes.

Daniel Robles
El Honor Magic 7 Lite es uno de los mejores teléfonos Android y precio más bajo que puedes comprar en 2025.
El Honor Magic 7 Lite es uno de los mejores teléfonos Android y precio más bajo que puedes comprar en 2025. | Foto: composición/@Carlos_Vassan
El mercado de los celulares de gama media es uno de los más competitivos, por lo que las marcas más importantes se esfuerzan por lanzar diferentes modelos con grandes prestaciones y bajos precios, este es el caso del Honor Magic 7 Lite, un equipo todoterreno que vas a desear tener.

Y es que el Honor Magic 7 Lite presume tener no solo una pantalla INDESTRUCTIBLE, sino también una configuración bastante potente y cinco años de actualizaciones. Todo por una mínima inversión. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.

Como ya es una costumbre, hoy vamos a revelarte todos los detalles técnicos que debes tener en cuenta antes de comprar el Honor Magic 7 Lite, un smartphone de gama media con calidad premium.

La pantalla de este moderno teléfono es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.78 pulgadas, una resolución 2700 x 1224 pixeles y un brillo máximo de 4000 nits.

¿Qué tan bueno es para videojuegos? En este caso tenemos un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa batería de 6600 mAh, la cual te dará autonomía de 3 días con una sola carga de 66W.

Honor Magic 7 Lite

Ese es el Honor Magic 7 Lite. Foto: Honor

Pero lo mejor de todo es que este equipo llega con una potente cámara de 108MP, un sensor gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Sin duda una configuración más que suficiente para grabar videos TOP tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Honor Magic 7 Lite en 2025? Actualmente deberás pagar unos 1067 soles, lo que al tipo de cambio son 316 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

