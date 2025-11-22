- Hoy:
Este Honor tiene batería que dura 3 días de juego, pantalla AMOLED ultra brillosa y 512GB de memoria
No hay mejor teléfono que este Honor Magic 7 Lite, un equipo de alta performance y bajo precio que no supera los 300 dólares. Tiene tecnología de punta y es muy resistente a golpes.
El mercado de los celulares de gama media es uno de los más competitivos, por lo que las marcas más importantes se esfuerzan por lanzar diferentes modelos con grandes prestaciones y bajos precios, este es el caso del Honor Magic 7 Lite, un equipo todoterreno que vas a desear tener.
Y es que el Honor Magic 7 Lite presume tener no solo una pantalla INDESTRUCTIBLE, sino también una configuración bastante potente y cinco años de actualizaciones. Todo por una mínima inversión. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.
PUEDES VER: Este Android es un CLON del iPhone 17 Air, pero tiene triple cámara con IA, Snapdragon 8 Elite y 8000 mAh
Como ya es una costumbre, hoy vamos a revelarte todos los detalles técnicos que debes tener en cuenta antes de comprar el Honor Magic 7 Lite, un smartphone de gama media con calidad premium.
La pantalla de este moderno teléfono es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.78 pulgadas, una resolución 2700 x 1224 pixeles y un brillo máximo de 4000 nits.
¿Qué tan bueno es para videojuegos? En este caso tenemos un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa batería de 6600 mAh, la cual te dará autonomía de 3 días con una sola carga de 66W.
Ese es el Honor Magic 7 Lite. Foto: Honor
Pero lo mejor de todo es que este equipo llega con una potente cámara de 108MP, un sensor gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Sin duda una configuración más que suficiente para grabar videos TOP tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Honor Magic 7 Lite en 2025? Actualmente deberás pagar unos 1067 soles, lo que al tipo de cambio son 316 dólares en el mercado internacional.
