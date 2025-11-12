El Galaxy S25 Ultra no puede superar en cámaras y potencia a este HONOR con cámaras 4K de 180MP, 5600 mAh y chip GAMER

0
Si buscas un teléfono con potencia gamer y cámaras con calidad cinematográfica, entonces el HONOR Magic 6 Pro es el teléfono ideal. Su precio ha bajado y es una excelente opción.

Daniel Robles
El HONOR Magic 6 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes de Honor y supera en todo al Galaxy S25 Ultra de Samsung.
El HONOR Magic 6 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes de Honor y supera en todo al Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Pese a los esfuerzos de Samsung por demostrar que tiene los mejores teléfonos en su catálogo, no ha podido con uno de los modelos más potentes de la marca china HONOR, el famoso HONOR Magic 6 Pro, un equipo que fue presentado en 2024 y sigue vigente por su potencia extrema.

Por si no lo sabes, el HONOR Magic 6 Pro tiene uno de los juegos de cámaras más potentes en un equipo Android, su nivel de calidad iguala al de una cámara cinematográfica. Pero, ¿qué otras características tiene este modelo? Aquí te lo contamos.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

¿Qué atributos tiene el HONOR Magic 6 Pro? En primer lugar, su pantalla de tipo OLED de 6.8 pulgadas con tecnología LTPO hasta 120Hz de tasa de refresco, con una resolución de 1280 x 2800 pixeles, además de un brillo máximo de 5000 nits.

La potencia de este teléfono de Honor llega de la mano del poderoso Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5600 mAh con carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.

HONOR Magic 6 Pro

Este es el HONOR Magic 6 Pro. Foto: Honor

Pero, lo mejor del HONOR Magic 6 Pro es su juego de cámaras: en este caso tenemos un sensor de 50MP con apertura variable, además de un gran angular de 50MP, un Telefoto de 180MP con zoom óptico de 2.5X y selfie de 50MP con cámara 3D Depth.

Lo mejor de todo es el precio del HONOR Magic 6 Pro, ya que actualmente podrás comprarlo por 3600 soles, un precio que si bien parece elevado, es ideal puesto que cubre todas las expectativas que tendrás y será tu mejor alternativa para este 2025.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

