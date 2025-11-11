- Hoy:
¿Por qué comprar el iPhone 17 si este Honor tiene un procesador más TOP, cámaras 4K y cuesta menos?
El Honor 200 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes. Sería la mejor comprar de este año, ya que combina potencia, resistencia y cámaras de alta definición.
Los teléfonos de Honor resaltan por su gran resistencia, potencia gamer y precio reducido. Un claro de ello es el nuevo Honor 200 Pro 5G, un smartphone que fue lanzado en 2024 y hasta ahora sigue siendo una excelente alternativa en la gama alta.
Si estás pensando renovar tu teléfono para este 2025 y creías que el iPhone 17 es la mejor alternativa, debes saber que el Honor 200 Pro lo supera en todo y además cuesta mucho menos. Hoy conocerás todas las especificaciones de este potente Android que podría ser tu mejor opción.
Para empezar, debes saber que el Honor 200 Pro tiene una de las mejores pantalla Android. En este caso tenemos un panel OLED curvo de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección anticaídas.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Honor llega con el poderosísimo Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Este teléfono es uno de los más potentes y además su batería es de 5200 mAh con carga de 100W por cable y 66W de forma inalámbrica.
Este es el Honor 200 Pro. Foto: Xataka
Sin embargo, el mejor atributod de este Honor 200 Pro es su sistema de cámaras con calidad 4K: sensor de 50MP con OIS, lente teleobjetivo de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en alta calidad y fotografías de alta definición.
¿Qué precio tiene actualmente el Honor 200 Pro? Podrás encontrar este equipo por unos 2200 soles o 650 dólares en el mercado internacional. Definitivamente una de las mejores alternativas para este 2025.
