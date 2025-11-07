Este Samsung de 2024 es mejor y más barato que el Honor Magic 7 Lite: cámaras PRO, procesador gamer y gran software

La gama media viene experimentando uno de sus puntos más álgidos. Su desarrollo tecnológico ha sido enorme en los últimos años y Samsung se ha plegado recientemente a a este desarrollo, por lo que no es de extrañar que el Galaxy A55 se mantenga como un dispositivo con prestaciones de altísima calidad para usuarios exigentes.

¿Me conviene comprar el Samsung A55?

Con 213 gramos a cuestas, el Samsung A55 se presenta con una pantalla Super AMOLED, con resolución FullHD+, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, compatible con Vision Booster, en tanto que su brillo máximo s de 1,000 nits, todo ello compensado con un procesador casero como Exynos 1480, a la vez de RAM de 8GB, ROM 128GB y 256GB, además de resistencia al agua con IP67.

Asimismo, nos ha dejado buenas sensaciones con su triple cámara, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, 12 megapíxeles de ultra gran angular, 5 megapíxeles de macro, frontal de 32 megapíxeles y grabación de video que llega a los 4K a 30fps

Al bajar al sistema operativo, el Samsung A55 cuenta con OneUI 6.1 basado en Android 14, así como actualizaciones por 4 años para software y 5 para los parches de seguridad; mientras que su batería es de 5,000mAh, pero con tan solo 25W de carga rápida.

¿Vale la pena comprar el Samsung A55?

Si quieres saber si el Samsung A55 es una buena opción de comprar para este 2025, la respuesta es sí, por lo que a continuación vamos a conocer sus precios en diversos países de nuestra región: