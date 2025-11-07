0
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Este Samsung de 2024 es mejor y más barato que el Honor Magic 7 Lite: cámaras PRO, procesador gamer y gran software

Este celular fue lanzado hace un año y se mantiene como uno de los favoritos de los usuarios por su gran rendimiento. Su precio está más accesible que nunca.

Joel Dávila
Este gama media ha cambiado la forma cómo un celular de dicho segmento.
Este gama media ha cambiado la forma cómo un celular de dicho segmento. | Composición/News.com.au
COMPARTIR

La gama media viene experimentando uno de sus puntos más álgidos. Su desarrollo tecnológico ha sido enorme en los últimos años y Samsung se ha plegado recientemente a a este desarrollo, por lo que no es de extrañar que el Galaxy A55 se mantenga como un dispositivo con prestaciones de altísima calidad para usuarios exigentes.

Este Samsung cuenta con software sólido y procesador competente.

PUEDES VER: Celular Samsung con pantalla premium y cámaras profesionales: tiene precio insuperable

¿Me conviene comprar el Samsung A55?

Con 213 gramos a cuestas, el Samsung A55 se presenta con una pantalla Super AMOLED, con resolución FullHD+, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, compatible con Vision Booster, en tanto que su brillo máximo s de 1,000 nits, todo ello compensado con un procesador casero como Exynos 1480, a la vez de RAM de 8GB, ROM 128GB y 256GB, además de resistencia al agua con IP67.

Asimismo, nos ha dejado buenas sensaciones con su triple cámara, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, 12 megapíxeles de ultra gran angular, 5 megapíxeles de macro, frontal de 32 megapíxeles y grabación de video que llega a los 4K a 30fps

Al bajar al sistema operativo, el Samsung A55 cuenta con OneUI 6.1 basado en Android 14, así como actualizaciones por 4 años para software y 5 para los parches de seguridad; mientras que su batería es de 5,000mAh, pero con tan solo 25W de carga rápida.

¿Vale la pena comprar el Samsung A55?

Si quieres saber si el Samsung A55 es una buena opción de comprar para este 2025, la respuesta es sí, por lo que a continuación vamos a conocer sus precios en diversos países de nuestra región:

  • Perú: desde los 1,299 soles.
  • México: desde los 6,489 pesos.
  • Colombia: desde los 1,718.100 pesos.
  • España: desde los 277 euros (idealo.es).
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características

  2. 5 motivos para preferir el iPhone 17 Pro de Apple en lugar Galaxy S25 Ultra de Samsung

  3. 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano