Este Samsung prueba que un calidad-precio puede soportar IA potente: 8GB RAM y pantalla Super AMOLED

La gama media está evolucionando a pasos agigantados, al punto que un diferencial es la inclusión de la inteligencia artificial y Samsung es uno de los que lleva la batuta en esto, por lo que este 2025, no solo sus terminales topes de gama cuentan con Galaxy AI, sino también otros dispositivos más "modestos" como es el caso del Samsung A36, que cueste 3 veces menos que el Galaxy S25 base.

¿Vale la pena comprar el Samsung A36?

Conforme nos vayamos adentrando en las características de este dispositivo te darás cuenta de que es una buena opción para comprar este 2025.

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A36 viene con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, una tecnología superior a otros dispositivos en su rango de precio. Asimismo, incluye resolución FullHD+ para tener una notable calidad de imagen para ver contenido multimedia como para videojuegos, no siendo menor que incluye tasa de refresco de 120 hercios que le da mucha fluidez, así como protección anticaídas gracias al cristal Corning Gorilla Glass Victus y resistencia al agua con certificación IP67.

Otro punto sumamente notable de este celular es su procesador, ya que integra el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, el cual te va a rendir más que bien para tareas demandantes como para los videojuegos. Del mismo modo, su almacenamiento cuenta con RAM de 6GB y 8GB, así como ROM de 128GB y 256GB.

La fotografía es uno de los puntos en los que Samsung A36 nos garantiza mucha calidad, dado que sus instantáneas proporcionan una buena experiencia en el uso diario gracias a su lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles; mientras que su video alcanza una grabación máxima de 4K a 30fps.

OneUi 7 basado en Android 16 es su sistema operativo, del que nadie puede dudar su altísima calidad, la cual, además, está potenciada con Galaxy AI, la inteligencia artificial del fabricante surcoreano, la misma que, hoy por hoy, nos brinda la mejor experiencia de usuario en cuanto a funciones IA. Asimismo, nos debemos dejar de lado que este teléfono incluye 6 años de actualizaciones para software como para los parches de seguridad.

Dejamos la autonomía en último lugar ya que, si bien si bien ha recibido mejoras como el incremento de carga rápida a 45W con potencia de 5,000mAh de batería que lo hace bien, sigue estando detrás de otros competidores, en este apartado, como Motorola, Honor y Xiaomi.

¿Cuál es el precio del Samsung A36?

Dicho todo lo anterior, si quieres un celular potente con buenas especificaciones, pero a la vez que no te cueste un ojo de la cara, entonces el Samsung A36 es una gran opción para este 2025 y estos son sus precios: