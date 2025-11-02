Celular Samsung con pantalla premium y cámaras profesionales: tiene precio insuperable

El mundo ha quedado con la boca abierta con el lanzamiento del Xiaomi 15T Pro, un dispositivo perfecto para aquellos que quieren hacerse, como sea, con un gama alta, pero sin su bolsillo lo sienta mucho. El balance entre prestaciones de altísima calidad, innovación tecnológica y precio hacen de este terminal el rey absoluto de la llamada "gama alta económica".

Sin embargo, la competencia no se queda atrás, dado que este nicho aún tiene mucho terreno por abarcar, razón por lo cual hoy vamos a presentar al Samsung S25 FE, un smartphone potente, el mismo que busca ser un digno sucesor del Samsung S24 FE.

¿Vale la pena el Samsung S25 FE? por estos motivos sí

El primer punto fuerte del Samsung S25 FE es diseño estilizado, sus materiales premium, así como sus colores azul marino, negro azulado, azul y blanco, que no se alejan del aspecto elegante.

Seguidamente, la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas nos ha impresionado, pues además viene con resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, a la vez de una notable tasa de refresco de 120 hercios, junto con un brillo que funciona bien con sus 1,900 nits, resistente a caídas gracias al Corning Gorilla Glass Victus+ y puedes sumergirlo al agua sin problemas a consecuencia de la inclusión de certificación IP68.

El procesador que Samsung ha puesto en este Fan Edition no es nuevo y esto podría hacer que muchos levanten la ceja, dado que se trata del Exynos 2400, el mismo que ya hemos visto en el Galaxy S24 y S24 Plus. Pero, obviando esto, no se puede negar que este chip se comporta muy bien con aplicaciones pesadas y videojuegos demandantes con mucha estabilidad. Del mismo modo, la RAM consta de 8GB y 12GB, mientras que la memoria interna va en los 128GB, en 256GB y 512GB.

El otro punto fuerte para comprar ahora el Samsung S25 FE son sus sensores fotográficos que, pese a no significar un avance significativo respecto a la generación anterior, sí que nos dará una experiencia más que buena en el uso diario, ya que nos topamos con un lente principal 50 megapíxeles con apertura focal f/1,8, telefoto de 12 megapíxeles con f/2,2, gran angular de 8 megapíxeles con f/2,4 y frontal de 12 megapíxeles.

La grabación de video lo hace, pero sin brillar, puede grabar en 8K a 30fps, pero también en los 4K a 60fps, con los que obtendremos resultados sólidos, con modos de grabación versátiles, además de disponer de funciones IA como el Borrador de audios, lo que lo hace fiable.

Como ya es sello propio de la compañía surcoreana, mucho de su atractivo radica en su sistema operativo y el Samsung S25 FE va en esa misma línea al presentarnos el OneUI 8 basado en Android 16, el cual está integrado con Galaxy AI, la mejor IA para smartphones, así como una política de actualizaciones de 7 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad.

Dejamos al último la autonomía, pues, a pesar de no hacerlo mal, nos parece qeu es el punto menos atractivo de este dispositivo, ya que la batería de este Galaxy Fan Edition es de 4,900mAh, algo que por su precio y prestaciones, nos sabe a muy mezquino, por decirlo menos. La carga rápida de 45W no está mal, pero pudo ser mejor. También cuenta con carga inalámbrica de 25W y carga inalámbrica inversa.

¿Cuál es el precio del Samsung S25 FE?

Dicho todo esto, a continuación te vamos a detallar los precios actuales del formidable Samsung S25 FE, un teléfono que mantiene la elegancia y exclusividad de los terminales más top de esta marca, pero con un precio más accesible para un público mayor: