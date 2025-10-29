El Samsung A56 es el mejor gama media de 2025 por dos potentes razones que vas a agradecer

Desde que Samsung ingresó a la gama media, este segmento del mercado de celulares se ha visto potenciado, por lo que a nadie sorprendió cuando este 2025 el Samsung A56 se alzó, para muchos, como el smartphone más potente del mundo en dicho rango de precio, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer todas sus bondades.

Pantalla, procesador y batería

Con 198 gramos y un diseño estilizado, el Samsung A56 cuenta una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, junto con tasa de refresco de 120 hercios, compatible con Vision Booster que mejora la imagen.

Asimismo, este celular viene con 1,200 nits de brillo máximo para que ni la luz del sol lo opaque. No contentos con esto, resiste a la perfección las caídas gracias a su protección Corning Gorilla Glass Victus+ y, no menor, es que resiste ser sumergido en agua gracias a su certificación IP67.

Al pasar al rendimiento, nos topamos con el chip Exynos 1580, el cual no solo es desarrollado por la propia Samsung, sino que se desempeña bien con la multitarea como con aplicaciones pesadas. Por otro lado, tiene amplio almacenamiento con su RAM de 8GB, así como memoria interna (ROM) de 128GB y 256GB.

En cuanto a la autonomía, el Samsung A56 incluye una potente batería de 5,000mAh que te durará por casi un día entero y, respecto a la generación pasada, su carga rápida ha mejorado, acoplando los 45W, tal y como posee el tope de gama con los Galaxy S25.

Sistema operativo y actualizaciones

Como se sabe, los celulares de la marca surcoreana cuentan con uno de los sistemas operativos más competentes del mundo, por lo que no es de extrañar que este sea uno de los puntos más fuertes del Galaxy A56, ya que viene con OneUI 7 basado en Android 16 y con 6 años de actualizaciones para el software como para parches de seguridad.

Sin embargo, la gran novedad, aquella va a fascinar a millones, es la inclusión de Galaxy AI, que no es otras cosas que la inteligencia artificial de Samsung, la misma que se alza como la IA más estable y mejor implementada para teléfonos móviles.

Foto y video

Pese a que muchos celulares en la gama media, en el mismo rango de precio del smartphone que vemos hoy no destacan por su cámara fotográfica, caso contrario ocurre con este Galaxy, ya que sus sensores nos darán una notable experiencia en su uso diario.

Por ello, en la parte trasera nos topamos con triple cámara, con el lente principal de 50 megapíxeles con apertura de f/1,8 con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, así como frontal de 12 megapíxeles.

Por otro lado, el Samsung A56 viene con grabación de video a resolución máxima de 4K a 30fps, que te dará resultados decentes pese a no destacar particularmente.

¿Vale la pena comprar el Samsung A56?

Si quieres un gama media de calidad con mucha inteligencia artificial, entonces el Samsung A56 es la mejor opción para ti y su pecio ha experimentado más de un descuento: