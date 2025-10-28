¿Por qué comprar el Galaxy S25FE si este Samsung de 2022 es más potente, tiene cámara 108MP y cuesta menos?

Este 2025, Samsung sorprendió al mundo con la llegada de su nuevo teléfono premium, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone con el procesador más potente de 2024, el Snapdragon 8 Elite, cámaras de 200MP con calidad 8K, funciones con Inteligencia Artificial y un precio que supera los 1500 dólares.

El elevado precio de este Galaxy ha generado que miles de usuarios posen su mirada sobre modelos anteriores de la misma gama y es así que el Galaxy S22 Ultra se ha convertido en la mejor alternativa, ya que no solo tiene acabado premium y un S Pen o lápiz óptico. Este smartphone también tiene una configuración impresionante, además de un precio actualizado que no supera los 550 dólares.

Pese a que Samsung ha presentado al mundo su nuevo y renovado Galaxy S25FE, lo cierto es que el Galaxy S22 Ultra es mucha mejor opción, no solo por su procesador, sino también su enorme pantalla, su batería y sus cámaras con calidad 8K.

¿Qué características tiene el Galaxy S22 Ultra? En este caso tenemos un teléfono con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, con una resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y protección Gorilla Glass Victus.

Si te preocupa la potencia para juegos y aplicaciones, debes saber que el Galaxy S22 Ultra tiene dos versiones: Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1. Sin embargo, esto no es todo ya que tiene 12GB de RAM y 1TB en su versión más TOP. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S22 Ultra. Foto: Xataka

Y si hablamos de las cámaras, debes saber que el Galaxy S22 Ultra llega con cámara de 108MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 40MP. Videos en 8K y 4K totalmente garantizado, además de fotografías en alta definición.

¿Qué precio tiene el Galaxy S22 Ultra en 2025? Este equipo lanzado en 2022 ahora cuesta unos 1809 soles o 534 dólares. Sin duda una alternativa más que aceptable para este 2025.