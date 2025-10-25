- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
El mejor Galaxy de Samsung NO es el S25 Ultra: chip avanzado, 16GB de RAM, cámaras 4K con IA y precio insuperable
El Galaxy A56 de Samsung es uno de los mejores equipos lanzados en 2025. No solo es potente, su precio ha bajado en 600 soles. Es la mejor compra del 2025.
La marca coreana Samsung presentó en enero de este 2025, su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un teléfono de alta calidad que posee el chip más poderoso del 2024, el Snapdragon 8 Elite, además de unas cámaras con calidad 8K.
Sin embargo, este teléfono se ha vuelto 'inalcanzable', debido al elevado precio que tiene, ya que durante su lanzamiento estuvo costando entre 5000 a 7000 soles. Si estás buscando un smartphone de alta calidad de Samsung, pero que no cueste demasiado, entonces el Galaxy A56 5G es ideal para ti.
PUEDES VER: El mejor teléfono de Samsung NO es el S25 Ultra: pantalla FullHD+, 6000 mAh de batería y 1TB por un precio bajo
El Galaxy A56 5G pertenece a la gama media, pero pese a ello es uno de los mejores lanzamiento del 2025. ¿Por qué debería comprarlo? Este dispositivo Android llega con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glas Victus+.
Si hablamos de potencia, este Galaxy A56 de Samsung está provisto del potente chip Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM físico, 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 45W.
Este es el Galaxy A56 de Samsung. Foto: composición/Alvin - @sondesix
Lo mejor de este teléfono de Samsung es su juego de cámaras de 50MP con resolución 4K a 30fps. Lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Este equipo es uno de los mejores para fotografías de día y noche. Además, podrás editar las instantáneas con Inteligencia Artificial.
¿Qué precio tiene el Galaxy A56 5G? El precio es de 1291 soles en el mercado peruano, lo que al tipo de cambio vigente representa 380 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa de gran calidad y bajo precio.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50