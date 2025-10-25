El mejor Galaxy de Samsung NO es el S25 Ultra: chip avanzado, 16GB de RAM, cámaras 4K con IA y precio insuperable

La marca coreana Samsung presentó en enero de este 2025, su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un teléfono de alta calidad que posee el chip más poderoso del 2024, el Snapdragon 8 Elite, además de unas cámaras con calidad 8K.

Sin embargo, este teléfono se ha vuelto 'inalcanzable', debido al elevado precio que tiene, ya que durante su lanzamiento estuvo costando entre 5000 a 7000 soles. Si estás buscando un smartphone de alta calidad de Samsung, pero que no cueste demasiado, entonces el Galaxy A56 5G es ideal para ti.

El Galaxy A56 5G pertenece a la gama media, pero pese a ello es uno de los mejores lanzamiento del 2025. ¿Por qué debería comprarlo? Este dispositivo Android llega con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glas Victus+.

Si hablamos de potencia, este Galaxy A56 de Samsung está provisto del potente chip Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM físico, 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 45W.

Este es el Galaxy A56 de Samsung. Foto: composición/Alvin - @sondesix

Lo mejor de este teléfono de Samsung es su juego de cámaras de 50MP con resolución 4K a 30fps. Lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Este equipo es uno de los mejores para fotografías de día y noche. Además, podrás editar las instantáneas con Inteligencia Artificial.

¿Qué precio tiene el Galaxy A56 5G? El precio es de 1291 soles en el mercado peruano, lo que al tipo de cambio vigente representa 380 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa de gran calidad y bajo precio.