Motorola Edge 60 Pro vs. Galaxy S25 FE: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es más eficiente y cuesta menos?

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 Pro y Galaxy S25 FE de Samsung.
Foto: composición/Daniel Robles
Motorola acaba de renovar su catálogo de teléfonos de gama alta y el modelo más emblemático es el Motorola Edge 60 Pro, un equipo con un potente procesador MediaTek, 512GB de memoria, triple cámara de 50MP y una inmensa batería. Tiene una configuración impresionante y un precio muy atractivo.

Por su parte, Samsung acaba de estrenar su teléfono de gama alta más económico, el Galaxy S25 Fan Edition, un smartphone con procesador de última generación, 512GB, triple cámara de 50MP com calidad 8K y una configuración impresionante.

¿Cuál de estos dos teléfonos de gama alta debería comprar en 2025? Hoy te ayudaremos a definirlo mediante un versus de especificaciones entre el Moto Edge 60 Pro y el Galaxy S25 FE 5G, dos equipos con características muy similares, pero con grandes diferencias que ahora descubrirás.

Motorola Edge 60 Pro vs. Galaxy S25 FE: comparación extrema

A continuación te dejamos un cuadro que hemos elaborado, en el que verás características tan importantes como pantalla, procesador, cámaras, batería, capa de personalización, entre otros detalles. De esta forma podrás definir cuál de estos dos teléfonos de Motorola y Samsung te conviene más.

CaracterísticasGalaxy S25 Fan EditionMotorola Edge 60 PRO
Dimensiones 161,3 x 76,6 x 7,4 mm160,69 x 73,06 x 8,24mm
Peso 190 gramos177.5 gr
Pantalla y dimensiones 6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+ 		6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits
Resolución y densidad 2.340 x 1.080 pixeles Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
Procesador Exynos 2400 (4nm) MediaTek Dimensity 8350 Extreme
Memoria RAM 8 GB 8 GB / 12 GB LPDDR4X
Sistema operativo One UI 8.0 - Android 16 Android 15 My Ux
Almacenamiento interno 128GB/ 256GB/ 512 GB 256 GB / 512 GB uMCP
Cámaras Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular:  12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2 		50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
Batería 4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W 		6.000mAh
Carga rápida de 80W
Precio Desde 800 dólares, 3200 soles S/ 2299 o 655 dólares
Otros detalles 5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

