¿Por qué comprar el Galaxy A56 si este Samsung es igual de potente con cámaras 4K y cuesta la mitad?
El Galaxy A26 se ha convertido en la mejor alternativa para aquellos usuarios exigentes que quieren pagar poco dinero por un teléfono de gran calidad. Conoce sus especificaciones.
Si bien el teléfono más potentes de Samsung es el Galaxy S25 Ultra que fue presentado en enero de este 2025, la firma coreana también tiene en su catálogo algunos de los smartphones más baratos y equilibrados que vas a encontrar este año.
Para los usuarios más exigentes que quieren pagar un precio reducido, existe un teléfono ideal, el cual combina diseño premium con características potentes y todo por un bajo precio. ¿De qué modelo hablamos? Del poderoso Galaxy A26 5G, un teléfono tan poderoso que te hará olvidar por completo del Galaxy A56.
PUEDES VER: NO compres el Galaxy A56: este Samsung es idéntico, tiene cámaras con calidad 4K, pantalla 120Hz y cuesta menos
¿Qué características tiene este Galaxy A26 5G que los hace tan especial? En primer lugar debes saber que este smartphone de gama media llega con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Victus+.
Si hablamos de potencia, este nuevo Galaxy A26 5G de Samsung llega con el procesador Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual puede ampliarse hasta 1TB con una microSD.
Este es el Galaxy A26 5G de Samsung. Foto: composición/www.techadvisor.com
Para los amantes de la fotografía y video, este Samsung ofrece un juego de cámaras eficiente: lente de 50MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta definición.
¿Te preocupa la autonomía? En este caso, el Galaxy A26 5G llega con una batería de 5000 mAh y carga de 25W. Lo mejor de todo es que este smartphone coreano tiene un costo de 750 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares en el mercado internacional.
