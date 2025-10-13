Este Samsung BARATO posee gran POTENCIA y no tiene nada que envidiarle al Xiaomi 17

No hay duda que la marca coreana Samsung se ha convertido en una de las firmas más importantes del mercado global. Si bien el Galaxy S25 Ultra es uno de sus modelos más TOP, lo cierto es que otros modelos también son muy cotizados y el Galaxy A36 5G se ha vuelto la opción ideal si buscas un teléfono con gran potencia y bajo costo.

Para este 2025, Samsung presentó dos teléfonos de gama media, el Galaxy A56 y Galaxy A36, sin embargo, este último se ha convertido en uno de los mejores, puesto que no solo tiene cámaras 4K, sino también un procesador Snapdragon, algo poco común en esta gama, puesto que usualmente la firma coreana apuesta por sus chips Exynos.

¿Quieres saber si realmente el Galaxy A36 5G de Samsung es una excelente alternativa? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Galss Victus.

Si hablamos de potencia, debes saber que este smartphone llega con procesador Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 45W.

¿Qué tal es la calidad de sus cámaras? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con triple cámara: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K y tomar fotografías en alta calidad.

Sin lugar a dudas el Galaxy A36 5G es una de las mejores opciones en la gama media y lo mejor es su precio, ya que actualmente cuesta 779 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares.