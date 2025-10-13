0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Este Samsung BARATO posee gran POTENCIA y no tiene nada que envidiarle al Xiaomi 17

Tener un teléfono de gran calidad no tiene que resultar costoso. Este Samsung no supera los 200 dólares y tiene un procesador GAMER, pantalla AMOLED, 256GB y triple cámara 4K.

Daniel Robles
El Galaxy A36 5G de Samsung es uno de los mejores gama media del mundo con cámaras 4K, procesador Snapdragon 6 Gen 3 y 256GB.
El Galaxy A36 5G de Samsung es uno de los mejores gama media del mundo con cámaras 4K, procesador Snapdragon 6 Gen 3 y 256GB. | Foto: composición/techfy.ir
COMPARTIR

No hay duda que la marca coreana Samsung se ha convertido en una de las firmas más importantes del mercado global. Si bien el Galaxy S25 Ultra es uno de sus modelos más TOP, lo cierto es que otros modelos también son muy cotizados y el Galaxy A36 5G se ha vuelto la opción ideal si buscas un teléfono con gran potencia y bajo costo.

Para este 2025, Samsung presentó dos teléfonos de gama media, el Galaxy A56 y Galaxy A36, sin embargo, este último se ha convertido en uno de los mejores, puesto que no solo tiene cámaras 4K, sino también un procesador Snapdragon, algo poco común en esta gama, puesto que usualmente la firma coreana apuesta por sus chips Exynos.

Aprovecha la promoción de Yape y comprar el Galaxy A56 de Samsung con descuento de 800 soles por tiempo limitado.

PUEDES VER: Yape te regala VALE de descuento de 800 soles para comprar este Samsung con cámaras 4K y resistencia al agua

¿Quieres saber si realmente el Galaxy A36 5G de Samsung es una excelente alternativa? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Galss Victus.

Si hablamos de potencia, debes saber que este smartphone llega con procesador Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 45W.

libero.pe

¿Qué tal es la calidad de sus cámaras? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con triple cámara: sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K y tomar fotografías en alta calidad.

Sin lugar a dudas el Galaxy A36 5G es una de las mejores opciones en la gama media y lo mejor es su precio, ya que actualmente cuesta 779 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 220 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

  2. Galaxy S26 Ultra: filtran diseño y características del nuevo teléfono premium de Samsung

  3. Pese a ser del 2023, este Samsung lidera el TOP de ventas en la gama media por su bajo precio y cámaras 4K

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano