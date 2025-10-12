Galaxy S26 Ultra: filtran diseño y características del nuevo teléfono premium de Samsung

Hace solo algunas semanas Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, un smartphone premium con triple cámara de 48MP, procesador Bionic A19 Pro y una batería de 5000 mAh con carga de 40W.

Sin embargo, este lanzamiento ha sido 'opacado' por las recientes filtraciones que se han difundido sobre el poderoso Galaxy S26 Ultra, el teléfono que Samsung presentará en enero del 2026 y que promete humillar por completo al equipo de Apple.

Como bien se sabe, el teléfono flagship de Samsung tendrá el procesador más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 by Galaxy, lo que significa que este equipo estará preparado para las aplicaciones más exigentes. Por otro lado, el equipo llegará con 16GB de RAM y 2TB de capacidad en su versión más elevada.

Si te gustan las fotografías, estás de suerte puesto que este Galaxy S26 Ultra tendrá un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K. Además, este teléfono de Samsung llegará con cámara Telefoto de 50MP y lente selfie de 12MP.

Diseño del Galaxy S26 Ultra. Foto: Weibo

Otro de los grandes cambios es que este teléfono de Samsung será compatible con la tecnología 6G y llegará con mejoras en IA. Se han filtrado algunos presuntos colores de este equipo pero aún esto no está confirmado al 100%. El precio aproximado es de 1500 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 5200 soles.

Se estima que el Galaxy S26 Ultra será presentado en el Galaxy Unpacked que Samsung presentará en enero del 2026. Solo queda esperar para conocer más información de este potente Android que será uno de los más vendidos el próximo año.