Se parece demasiado al iPhone 16 Pro, pero lo supera con su cámara de 108MP con IA 256GB y batería 5230 mAh
El Honor 400 Lite es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos para este 2026. Su ficha técnica es impresionante y no tiene nada que envidiar al iPhone 16 Pro.
Este 2025 que termina, ha sido uno de los años más activos para las diferentes marcas que compiten en el mercado de los smartphones. Si bien Apple y Samsung compiten entre sí para ver quién desarrolla el mejor celular, lo cierto es que la marca china Honor les está quitando protagonismo con sus nuevas creaciones.
Hace solo algunos meses, Honor presentó al mundo su nuevo y renovado Honor 400 Lite, un smartphone de gama media que no solo se ve como un iPhone 16 Pro, sino que lo supera en ciertos aspectos clave, que lo convierten en uno de los teléfonos Android más recomendables para este 2026.
PUEDES VER: No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
¿Qué características tiene el Honor 400 Lite? En primer lugar debes saber que este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración bastante elevada.
La pantalla del Honor 400 Lite es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2412 x 100 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3500 nits.
La potencia de este Honor 400 Lite llega de la mano del procesador Mediatek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8Gb de RAM físico, 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria interna y una batería de 5230 mAh con carga de 45W.
Este es el Honor 400 Lite. Foto: Honor.
Lo mejor de todo es que este Honor 400 Lite llega con un juego de cámaras con funciones con IA. Es más, este teléfono llega con un botón dedicado y tres sensores de primera: 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP.
Lo mejor de todo es que este Honor 400 Lite solo cuesta 1099 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 300 dólares en el mercado internacional.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90