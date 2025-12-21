- Hoy:
Xiaomi 15T pro vs. Honor 400 Pro: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama alta me conviene comprar para este 2026?
Estos dos teléfonos de Xiaomi y Honor son considerados los mejores celulares de gama alta. Sin embargo, uno es más potente y cuesta menos.
Los teléfonos de Xiaomi se han convertido en algunos de los equipos más cotizados del planeta y para este 2025, la marca china presentó al mundo uno de sus teléfonos de gama alta más completos, el Xiaomi 15T Pro, un equipo con cámaras profesionales, el procesador Dimensity 9400+, además de una batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable.
Sin embargo, Xiaomi no es la única marca china que se ha lucido con sus nuevos teléfonos. Y es que Honor también ha presentado una versión muy avanzada, el Honor 400 Pro, un smartphone con cámaras de 200MP, el procesador Snapdragon 8 Gen 3, además de una poderosa batería con carga ultra veloz.
PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%
¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar para este 2026? Pues bien, hoy en Libero.pe hemos elaborado una comparación extrema entre ambos teléfonos, para que de esta forma puedas elegir con sabiduría entre el Xiaomi 15T pro y Honor 400 Pro.
Xiaomi 15T pro vs. Honor 400 Pro: ficha técnica comparada
Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor, el Xiaomi 15T pro o Honor 400 Pro, deberás tener en cuenta factores como pantalla, almacenamiento, procesador, batería, cámaras, carga, software y precio.
A continuación te dejamos un cuadro con las características más relevantes de estos smartphones Android. Revisa atentamente cada especificación y podrás saber cuál vale la pena más.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Honor 400 Pro
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|160.8 x 76 x 8.3mm
|Peso
|210 g
|202 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
| 6,7 pulgadas
AMOLED
120 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|1280 x 2800 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
| MagicOS 9
Android 15
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
| Principal: 200 MP f/1.9
Telefoto: 50 MP f/1.9 telefoto 3x
Gran Angular: 12 MP f/2.2
Selfie: 50 MP
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
| 5.300mAh
100W carga rápida por cable
50W inalámbricos
|Precio
|2999 soles - 858 dólares
|
Desde 2899 soles o 850 dólares
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
| WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
