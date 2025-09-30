- Hoy:
Olvídate del iPhone 17 | Este teléfono BARATO de HONOR tiene pantalla ultra brillante, 12GB de RAM y batería de 8300 mAh
Honor acaba de presentar su nuevo modelo de gama media que presume tener una batería de 8300 mAh, resistencia al agua y procesador Snapdragon. Todo por menos de 300 dólares.
Si bien todo el mundo habla sobre la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, el teléfono chino que competirá con el iPhone 17 Pro Max de Apple, lo cierto es que otra marca china ha decidido presentar su 'As bajo la manga' y este se está robando todas las miradas por sus increíbles características.
Y es que la marca china Honor acaba de presentar en Malasia su modelo de gama media para este 2025 y 2026, el Honor X9d, un teléfono que tiene una increíble batería de 8300 mAh, prácticamente 3 días de independencia con una sola carga.
PUEDES VER: Este Honor con diseño de iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por 150 dólares
Sin embargo, según la presentación que ha realizado la marca asiática, este Honor X9d, el cual también se llamará Honor Magic 8 Lite, tiene otras característias técnicas que lo hacen una opción muy buena. Mucho más si se sabe que solo costará 300 dólares.
Uno de los apartados más importantes de este Honor Magic 8 Lite es el de la resistencia y esta no solo se limita a soportar caídas. Para esta nueva generación, este teléfono llega con certificación IP66, IP68, IP69 y IP69K, lo que significa que soporta temperaturas extremas y caídas considerables.
Características del Honor Magic 8 Lite. Foto: X
Por si fuera poco, la pantalla de este HONOR X9d es de 6.79 pulgadas, un panel AMOLED con 120Hz y 6000 nits de brillo máximo. Sin duda uno de los displays más completos que puedes conseguir por ese precio.
Esto no es todo, ya que para el apartado GAMER, el Honor Magic 8 Lite tiene un procesador Snapdragon 6 Gen 4, que llega con 12GB de RAM y 512GB de memoria interna.
Y si hablamos de cámaras tiene un sensor de 108mP, 5MP Gran angular y Selfie de 16MP. Sin duda alguna, lo mejor de este teléfono es su ENORME batería de 8300 mah con carga rápida de 66W. ¿Qué te parece? Sin duda un duro rival para el iPhone 17 y Xiaomi 15T.
Colores del Honor Magic 8 Lite. Foto: X
