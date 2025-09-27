0
Olvídate del Xiaomi 15T Pro | Este Honor con procesador TOP, 512GB y cámaras 4K de 200MP es MEJOR y cuesta MENOS

Sumamente potente. Así es el nuevo Honor 400 Pro, un equipo premium que tiene una performance GAMING y cámaras de alta definición. Lo mejor es que su precio ha bajado.

Daniel Robles
El Honor 400 Pro es un smartphone de gama alta con procesador Snapdragon 8 Gen 3 y cámaras de 200MP en 4K.
El Honor 400 Pro es un smartphone de gama alta con procesador Snapdragon 8 Gen 3 y cámaras de 200MP en 4K. | Foto: composición/Weibo
Pese a que el Xiaomi 15T Pro es uno de los mejores smartphones desarrollados por la marca china, lo cierto es que este nuevo terminal tiene un rival muy duro, el nuevo lanzamiento de Honor, cuyo modelo emblemático no solo es resistente, sino que tiene bajo precio y gran rendimiento.

¿De qué modelo hablamos? Nada más y nada menos que del Honor 400 Pro 5G, un smartphone de gama alta con cámaras 4K de 200MP, batería de larga duración y una interfaz bastante eficiente. ¿Qué otras características tiene? Aquí todos los detalles.

El Xiaomi 17 Pro Max es mejor que el iPhone 17 Pro Max y se perfila a ser el rey de la gama alta en 2026.

Por esta razón, el Xiaomi 17 Pro Max es MEJOR que el iPhone 17 Pro Max: precio y fecha de llegada

Honor 400 Pro: ficha técnica y precio oficial

Para iniciar con el análisis del Honor 400 Pro, debes saber que este equipo tiene una pantalla de tipo AMOLED con 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 5000 nits y unaa resolución de 1280 x 2800 pixeles.

Si halamos de potencia, el Honor 400 Pro llega con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, además de 5300 mAh de batería y carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Honor 400 Pro

Este es el Honor 400 Pro. Foto: Weibo

¿Qué tan buenas son las cámaras del Honor 400 Pro? En este caso tenemos un sensor de 200MP con OIS, lente Telefoto de 50MP, lente ultra gran angular de 12MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de nivel estudio fotográfico.

¿Qué precio tiene el Honor 400 Pro? Por solo 2500 soles o 700 dólares podrás comprar este smartphone chino con una gran capacidad. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

