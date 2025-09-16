- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
Este Honor de 2023 es tan potente como un Galaxy A56 y cuesta menos: 512GB, chip GAMER y triple cámara 200MP
Pese a que tiene algunos años en el mercado, el Honor 90 tiene una ficha técnica potente, 5 años de actualizaciones, carga de 66W y ahora su precio es uno de los más bajos.
Los teléfonos de Honor se han convertido en duros rivales de marcas como Samsung y Motorola, precisamente ya que estos smartphones no solo sobresalen en potencia, sino también poseen precios bastante competitivos.
En 2023, la marca china presentó al mundo un smartphone tan potente que hasta ahora sigue vigente y supera incluso a modelos lanzados este 2025, como el Galaxy A56 de Samsung. ¿Cómo se llama este Honor? Nada más y nada menos que el Honor 90 5G, un equipo con resistencia extrema, gran potencia y precio reducido.
PUEDES VER: iPhone 17 vs. Galaxy S25: cuál de estos gama alta tiene mejor cámara, procesador y vale menos
¿Qué características tiene el Honor 90 5G? En primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, una resolución FullHD+ con 2664 x 1200 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco.
Si hablamos de potencia para juegos y aplicaciones, debes saber que el Honor 90 llega con procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 52GB de memoria interna. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 66W por cable.
Este es el Honor 90 5G. Foto: Honor
Sin embargo, las cámaras del Honor 90 son realmente potentes: su sensor principal es de 200MP, tiene un gran angular de 12MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.
¿Cuánto cuesta el Honor 90 5G en 2025? El precio de este teléfono actualmente es de 869 soles, unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50