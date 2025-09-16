Este Honor de 2023 es tan potente como un Galaxy A56 y cuesta menos: 512GB, chip GAMER y triple cámara 200MP

Los teléfonos de Honor se han convertido en duros rivales de marcas como Samsung y Motorola, precisamente ya que estos smartphones no solo sobresalen en potencia, sino también poseen precios bastante competitivos.

En 2023, la marca china presentó al mundo un smartphone tan potente que hasta ahora sigue vigente y supera incluso a modelos lanzados este 2025, como el Galaxy A56 de Samsung. ¿Cómo se llama este Honor? Nada más y nada menos que el Honor 90 5G, un equipo con resistencia extrema, gran potencia y precio reducido.

¿Qué características tiene el Honor 90 5G? En primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, una resolución FullHD+ con 2664 x 1200 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco.

Si hablamos de potencia para juegos y aplicaciones, debes saber que el Honor 90 llega con procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 52GB de memoria interna. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 66W por cable.

Este es el Honor 90 5G. Foto: Honor

Sin embargo, las cámaras del Honor 90 son realmente potentes: su sensor principal es de 200MP, tiene un gran angular de 12MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Cuánto cuesta el Honor 90 5G en 2025? El precio de este teléfono actualmente es de 869 soles, unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones.