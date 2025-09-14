0
EN DIRECTO
Manchester City vs. Manchester United EN VIVO por la Premier League

Este Honor no solo luce como un iPhone 16 Pro: lo supera con sus cámaras de 108MP, batería de 5230 mAh y funciones con IA

Pese a ser un teléfono de gama media, este Honor con diseño premium es bastante fluido gracias a su pantalla de 120Hz, procesador TOP y una poderosa batería que dura dos días.

Daniel Robles
El Honor 400 Lite 5G es un smartphone de gama media que no solo se parece al iPhone 16 Pro, tiene gran potencia y precio reducido.
El Honor 400 Lite 5G es un smartphone de gama media que no solo se parece al iPhone 16 Pro, tiene gran potencia y precio reducido. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

No hay duda que los iPhone de Apple son un referente en el mercado de los smartphones. Sin embargo, estos equipos suelen ser muy costosos, por lo que los usuarios buscan alternativas igual de potentes pero más baratas.

Este 2025, la marca china HONOR presentó un teléfono que ha sorprendido a más de uno, puesto que no solo se parece demasiado a un iPhone 16 Pro, sino que tiene un atributo que de momento solo los Apple poseían y este es el botón dedicado para la fotografía. Sin embargo, esto no es todo, ya que este smartphone llega con una configuración impresionante.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Samsung Galaxy S25 FE y iPhone 17 de Apple.

PUEDES VER: Samsung S25 FE vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es mejor y vale la pena comprar en 2025?

¿Vale la pena pagar 240 dólares por el Honor 400 Lite 5G? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles sobre este smartphone de gama media con una configuración impresionante.

Honor 400 Lite 5G: ficha técnica completa

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Honor 400 Lite 5G llega con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2412 x 100 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

¿Te gustan los teléfonos potentes? este Honor llega con procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra acompañado con 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5230 mAh con carga de 45W. Una configuración bastante decente para el precio que tiene.

Honor 400 Lite 5G

Este es el Honor 400 Lite 5G. Foto: Honor

¿Qué tan buenas son las cámaras del Honor 400 Lite 5G? Pues bien, en este apartado debes saber que el equipo llega con cámara de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No solo podrás grabar en 1080 pixeles a 60fps, sino que podrás tomar fotografías de alta calidad.

¿Qué tanto puede costar este Honor? Actualmente, este smartphone cuesta 849 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 240 dólares. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM

  2. Este Honor no solo luce como un iPhone 16 Pro: lo supera con sus cámaras de 108MP, batería de 5230 mAh y funciones con IA

  3. iPhone 17: ¿Cuál será su precio en Perú y cuándo iniciará la venta de forma oficial?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano