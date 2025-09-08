Este Honor es igual de potente que un iPhone 16 Pro y sus cámaras 4K con IA superan al Galaxy S25

Los teléfonos de Honor se han ganado el reconocimiento de miles de usuarios, puesto que sus modelos más actuales no solo superan otros smartphones emblemáticos de marcas como Samsung y Apple.

Para este 2025, la marca china ha presentado uno de los mejores Android de gama alta, el cual no tiene nada que envidiarle al poderoso iPhone 16 Pro de Apple y el Galaxy S25 de Samsung.

¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del Honor 400 Pro 5G, un teléfono con procesador Snapdragon de última generación, batería de alta duración y cámaras de 200MP con Inteligencia Artificial. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles.

Honor 400 Pro: ficha técnica completa

¿Qué tan buenas son las especificaciones de este Honor 400 Pro? Vamos a empezar este análisis del teléfono chino vamos a describir su pantalla. Tenemos un panel AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 5000 nits.

Si te gustan los videojuegos, no lo hagas más, ya que el Honor 400 Pro llega con procesador Snapdragon 8 Gen 3, además de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica. Solo en 15 minutos lo tendrás al 100% sin problemas.

El Honor 400 Pro 5G es uno de los mejores gama alta. Foto: Weibo.

Lo mejor del Honor 400 Pro es su juego de cámaras: sensor de 200MP con OIS, lente Telefodo con zoom 3X de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Los videos en 4K a 60fps sí están disponibles y además podrás usar el 100X para fotografías.

¿Qué precio tiene el Honor 400 Pro? Actualmente puedes conseguir este teléfono por 2600 soles, unos 750 dólares en el mercado internacional. Sin duda una buena alternativa a los equipos tradicionales de Apple y Samsung, los cuales estos últimos años no han innovado lo suficiente.