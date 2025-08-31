Este teléfono chino no solo se parece al iPhone 16 pro: lo supera con su batería de 5230 mAh, pantalla AMOLED y funciones con IA

Para este 2025, la marca china Honor se ha propuesto a destronar a Samsung el liderazgo en las ventas de teléfonos de gama media. Para ello la firma asiática ha presentado un celular ultra delgado que no solo llama la atención por su diseño similar al de un iPhone 16 Pro Max, sino también por sus renovadas funciones con IA y su amplio almacenamiento.

Este renovado teléfono es el Honor 400 Lite, un smartphone todoterreno que resalta por su potente cámara de 108MP, su procesador de alta calidad, su botón dedicado para fotografía y una batería de gran duración. ¿Qué otras características tiene? Aquí todos los detalles.

HONOR 400 Lite: ficha técnica y precio oficial

Para iniciar con este análisis del HONOR 400 Lite debes saber que el equipo es de gama media, pero no por ello deja de ser una excelente alternativa. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz. Sin duda uno de los mejores paneles por el precio que tiene.

¿Qué procesador maneja el HONOR 400 Lite? Si bien no es el teléfono más potente, este equipo chino lleva un chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, no expandible.

Este es el HONOR 400 Lite 5G. Foto: composición/www.larazon.es

Uno de los apartados más importantes de este HONOR 400 Lite es el de la batería, ya que tiene unas 5230 mAh con una carga de 35W por cable. Sin embargo, esto no es todo, ya que el teléfono llega con funciones con Inteligencia Artificial gracias al MagicOS 9 basado en Android 15.

Y si hablamos de cámaras, el HONOR 400 Lite tiene una configuración bastante eficiente: sensor de 108MP, lente gran angular de 5MP y lente frontal de 16MP. No te permite grabar en 4K, pero si tendrás videos en 1080 pixeles a 60fps, la medida ideal para redes sociales.

¿Qué precio tiene el HONOR 400 Lite? Por 1200 soles podrás tener este smartphone contigo, lo que al tipo de cambio representan unos 340 dólares. Sin duda una alternativa decente para la gama media de este 2025.