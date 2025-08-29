Diseño premium, procesador con IA, 6 años de actualizaciones y fotos de 108MP que ridiculizan al Samsung A36

Honor se ha convertido en sinónimo de calidad e innovación, por lo que no es de extrañar que cada tanto los lanzamientos que nos presentan sean más llamativos que los anteriores, siguiendo patrones de calidad incomparables que condensan diseño estilizado, prestaciones premium y precios competitivos.

El mejor ejemplo de esto en lo que va del 2025 es el Honor 400 Lite, el hermano menor de esta familia, el cual no ha decepcionado a nadie, todo lo contrario es el rival más fuerte de Samsung A36, y en las siguientes líneas sabrás el por qué.

Honor 400 Lite: pantalla, procesador y batería

Con 171 gramos encima, el Honor 400 Lite nos abre las puertas con su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañado de una resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, los cuales están condensados con sus 394 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), sin dejar de lado su fluidez notable gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, su brillo máximo de 3,500 nits y resistencia acuática IP65.

Su chip es el MediaTek Dimensity 7025 Ultra, que va sobrado con las tareas diarias, además de ser idóneo para disfrutar contenido multimedia como series y películas en streaming, a la vez de un RAM de 8GB y 256Gb de memoria interna o ROM.

La autonomía del Honor 400 Lite lo hace bien para su rango de precio, debido a su batería de 5,230mAh, por lo que podrás darle uso continuo de un día. En ese sentido, su carga rápida es de 35W, que no está mal, pero pudieron ser más competitivos incluyendo 45W, como mínimo.

Honor 400 Lite: software y fotos

En cuanto al sistema operativo, este dispositivo chino cuenta con MagicOS 9 basado en Android 15, el cual ha demostrado estar entre los más solventes gracias a fluidez, capacidad de personalidad y estabilidad, además de incluir Honor AI, la inteligencia artificial de la marca.

Al mismo tiempo, cuenta con una notable política de actualizaciones, con 6 años de soporte para software, al mismo tiempo para los parches de seguridad.

Respecto a la fotografía, el Honor 400 Lite posee dos cámaras traseras, la principal con un lente de 108 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles, mientras que la frontal es de 16 megapíxeles. Sin embargo, en el video tan solo podremos grabar en resolución máxima de 1080p a 30fps.

Precio del Honor 400 Lite

Si te quieres comprar el Honor 400 Lite este 2025, entonces en México lo venden desde los 5,787 pesos; en Perú desde los 1,059 soles; en Colombia desde los 1,799.900 pesos (Claro); en España desde los 247 euros (Amazon).