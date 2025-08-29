Cuál es el precio de este Motorola con pantalla POLED 120Hz, RAM de 16GB y carga rápida

Motorola es uno de los nombres más importantes en la industria tecnológica, por lo que todos están en la expectativa cuando la marca estadounidense realiza un nuevo lanzamiento que amplía su ya voluminoso catálogo de celulares.

La gama media es la especialidad del fabricante, por lo que cuenta con uno de los terminales más buscados, inclusive en nuestros días: el Motorola Edge 50 Fusion, que enamora desde el primer vistazo con su material en cuero vegano, pero también con sus resistencia acuática.

Diseño y pantalla

El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los smartphones más livianos que encontrarás en nuestros días, dado que su peso es de 174,9 gramos, contacto con materiales en cuero vegano, además de tres versiones con colores de Pantone: Hot Pink, Marshmallow Blue y Forest Blue.

En cuanto a la pantalla de este celular, nos presenta un panel POLED curvo de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, con 120 hercios de tasa de refresco en la versión para Latinoamérica (144Hz en la versión global), así como compatibilidad con HDR10+ y un brillo decente cuyo pico son los 1,600 nits.

Rendimiento y batería con carga rápida

Sobre el rendimiento, el Motorola Edge 50 Fusion incluye procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 en la versión latinoamericana (en tanto que la global viene con Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2), mientras que su RAM es de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna (ROM) viene en 128GB, 256GB y hasta 512GB, dependiendo del país en el que te encuentres.

Este dispositivo brilla en otros aspecto importante como es su autonomía, por lo que nos encontraremos con una batería de 5,000mAh, lo que no solo te dará potencia de uso por casi todo un día, sino también que podrás cargarlo en unos 45 minutos promedio gracias a sus 68W de carga rápida.

Resistencia acuática

La resistencia es otro gran punto a favor del Motorola Edge 50 Fusion, ya que viene integrado con certificación IP68, es decir que no solo es impermeable al polvo, la humedad, pero también al agua, al punto que puedes sumergirlo por media hora sin temor a averías.

Foto y video 4K

La fotografía, seamos honestos, no está al nivel del Samsung A56 o del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, pero sí te dará buenos resultados con su lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles, así como un frontal de 32 megapíxeles.

Sin embargo, su grabación de video es decente, ya que podremos sacar clips en resolución máxima de 4K a 30fps en sus tres sensores, acompañado de una estabilización decente en la cámara trasera.

Software sólido

Si quieres una experiencia sólida en el sistema operativo, el Motorola Edge 50 Fusion vino de salida con Android 14 (ya fue actualizado con Android 15), casi puro y con pocas modificaciones. El único punto en contra es su política de actualizaciones con tan solo 3 años para dar soporte al software y 4 para los parches de seguridad, estando muy atrás de su competencia directa como Honor o Samsung.

Precio del Motorola Edge 50 Fusion en 2025

Si te gusta y quieres hacerte con el Motorola Edge 50 Fusion, entonces en México lo puedes comprar desde los 4.934 pesos; en Perú desde los 863 soles; en Colombia desde los 899.900 pesos; en España desde los 217 euros (idealo.es).