¿Samsung o Motorola? Este celular del 2024 tiene 12 GB de RAM, 512 GB almacenamiento, procesador Snapdragon y buen precio

Durante el 2025, se han lanzado diferentes teléfonos inteligentes, pero son pocos los que son considerados como superiores al resto. En esta oportunidad, vamos a analizar a dos modelos de las marcas Samsung y Motorola. Ambos compiten dentro de la gama media, pero solamente uno de ellos logra ser considerado como ampliamente superior.

Estamos hablando de las constantes comparaciones que existen entre el Motorola Edge 50 Fusion vs. Samsung Galaxy A35 5G. Estos celulares son muy parecidos y son pocas las diferencias que se encuentran entre sí. Una de las que más se destaca es que Motorola ofrece un almacenamiento de 512GB, mientras que en el teléfono de Samsung, el límite es de 256GB. A continuación, analizaremos detalladamente.

El Motorola Edge 50 Fusion es mejor que el Samsung A35

Motorola tiene uno de los celulares más completos dentro de la gama media. El Moto Edge 50 Fusion se lanzó en abril de 2024 y se convirtió en uno de los más vendidos de la marca por ofrecer un rendimiento impactante, diseño premium y funcionalidad de lujo.

Lo primero que se destaca del Edge 50 Fusion es la pantalla pOLED de 6,70 pulgadas que ofrece una resolución de 1080x2400 en FullHD. A esto también hay que sumarle la tasa de refresco de 144 Hz que sirve para disfrutar de una pantalla más fluida y mejorar la experiencia para el usuario con colores vivos.

El Motorola Edge 50 Fusion está hecho de cuero sintético y policarbonato, lo que lo hace tener una apariencia premium y ser muy resistente con la protección del Corning Gorilla Glass 5 ante arañazos o golpes. La calidad del sonido es una de las mejores por contar con la tecnología Dolby Atmos en sus altavoces estéreo.

Celular Motorola superior a Samsung. | Foto: Captura

Procesador y almacenamiento del Motorola Edge 50 Fusion

El hardware tiene uno de los mejores rendimientos, ya que está integrado con el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 que es garantía de una respuesta rápida y eficiente. En cuanto a su memoria RAM, es de 8GB, 12GB y 16GB que trabaja junto al almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB.

Este smartphone está completo por su diseño elegante y moderno, su calidad de imagen es impresionante y ofrece un sistema de cámaras de lujo. La duración de su batería también es una de las mejores.

Batería con carga rápida y calidad fotográfica HD

La calidad de fotos del Motorola Edge 50 Fusion es una de las que más resalta, empezando por su cámara principal de 50 megapíxeles, cámara gran angular y macro de 13 megapíxeles. En cuanto a su lente frontal, los selfies salen en calidad de 32 MP. Es posible grabar videos en 4K y fotografías con bastante detalle.

Por otro lado, destacar que el Motorola Edge 50 Fusion tiene una batería de capacidad de 5000 mAh que es sinónimo de una autonomía prolongada y además soporta una carga rápida de 68W, que permite recargarlo en poco tiempo.