Este Samsung es superior al Xiaomi 14T Pro: 1TB de memoria, cámara de 200 MP, batería duradera y pantalla 120 Hz

A pesar de que se lanzó hace dos años, el Samsung Galaxy S23 Ultra se mantiene como una opción segura para comprar en el 2025. Las características de este dispositivo móvil lo hacen superior al Xiaomi 14T Pro que tiene una potente cámara, pero no es lo suficientemente bueno a comparación del Samsung.

Samsung es una compañía coreana que se especializa en productos tecnológicos y en los últimos años ha logrado posicionarse como uno de los máximos referentes. Al momento de hablar de teléfonos inteligentes, es imposible dejar de lado al Galaxy S23 Ultra. A pesar de los años que han pasado, este smartphone logra superar a otros modelos que se lanzaron años después.

Características del Samsung Galaxy S23 Ultra

La tecnología avanzada del Samsung Galaxy S23 Ultra se complementa con los materiales de alta calidad que está reforzado con un cristal Curvado Edge Corning Glass Victus 2 que ofrece resistencia duradera y una robustez que es difícil de encontrar en otros dispositivos móviles en la actualidad.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla Super AMOLED de 6.80 pulgadas y que está diseñada para garantizar una tasa de refresco de 120 Hz con brillo máximo de hasta 1200. Este celular se complementa con unos altavoces de alta calidad y también cuenta con Hi-Res para mejorar la calidad del sonido.

Teléfono Samsung supera a Xiaomi. | Foto: Captura

Al ser considerado como uno de los mejores teléfonos, es importante tener en cuenta el procesador con el que trabaja. Para este Galaxy S23 Ultra se tiene al procesador Snapdragon con 8GB o 12GB de memoria. También cuenta con la disponibilidad de almacenamiento de 256GB, 512GB o 1TB para guardar fotos, videos, aplicaciones y todo tipo de contenido.

Batería y cámara con gran potencia

La batería del Galaxy S23 Ultra tiene una capacidad de 5000 mAh que soporta una carga rápida de 45W. La gran autonomía de este dispositivo móvil lo convierten en uno de los mejores. Además es posible cargarlo en pocos minutos. La calidad de las cámaras son las siguientes: