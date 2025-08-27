- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
iPhone 17: novedades, filtraciones, precios y qué esperar del nuevo teléfono de Apple
El nuevo iPhone es un teléfono que llega al mercado tecnológico con grandes novedades que podría cambiar el rumbo de Apple para siempre.
Apple compite año tras año con Samsung y este 2025 pretende superar a la marca con el lanzamiento del iPhone 17. Como todos los años, contará con cuatro variaciones; que son: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Si estás pensando en comprarlo, primero, tienes que saber todo lo que se ha filtrado en los últimos meses.
Novedoso diseño que renueva el iPhone 17
El nuevo diseño de iPhone ha sido una de las características más comentadas del año por tener colores nunca antes vistos y también innovar con un equipo bastante fino como lo es el iPhone 17 Air. Estos son los cambios que se esperan para el teléfono de la línea 17 Pro.
- Diseño de la cámara: la cámara estándar se está expandiendo a un diseño de barra de cámara de ancho en la parte trasera.
- El aluminio reemplaza al titanio: el titanio habría quedado descartado y ha sido sustituido por el aluminio.
- Colores: naranja, azul oscuro, negro y plata será la nueva línea de tonos que tendrá el iPhone 17 Pro.
Cámaras con calidad mejorada
El nuevo iPhone 17 de Apple presentará mejoras significativas, las cámaras es uno de los aspectos que todos esperan para poder probar. Estos son algunos de los cambios que se presentarán, según los rumores.
- Cámara frontal de 24 MP: representa una superioridad frente al sensor de 12 MP que se utilizó en modelos anteriores..
- Cámara telefoto de 48 MP: tendrá un aumento desde 12 MP, lo que convierte a las tres cámaras traseras sean de 48 MP.
- Zoom óptico de 8x con iPhone 17 Pro Max: el Pro Max de Apple recibiría una actualización de telefoto exclusiva.
Alto rendimiento garantizado
Año tras año, Apple se supera y en el 2025 presentará un iPhone mucho más potente con Apple Intelligence y complementos internos que son garantía de su excelente calidad.
- Chip A19 Pro: contará con el chip de la serie A de última generación para mejorar la CPU, la GPU y el motor neuronal.
- 12 GB de RAM: se adelantó que tendrá un aumento del 50 % respecto de los 8 GB que estuvieron disponibles durante los últimos dos años.
- Sistemas de refrigeración mejorados: las cámaras de vapor de los modelos del 2025 permitirá un rendimiento más consistente.
Precios de los nuevos iPhone
- iPhone 17: $829
- iPhone 17 Air: $979
- iPhone 17 Pro: $1,049
- iPhone 17 Pro Max: $1,249
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90