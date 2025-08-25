iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple

Si bien aún no hay una fecha totalmente confirmada, en redes sociales como X y Weibo, se ha mencionado que Apple lanzaría su nueva generación de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max entre el martes 9 y martes 16 de septiembre de este 2025.

Sin duda alguna, uno de los smartphones más esperados es el nuevo iPhone 17 Pro Max, el hermano mayor y el 'flagsip' de Apple, el cual este año renovará su diseño e incluirá una mejor configuración que en años anteriores.

¿Quieres saber si realmente vale la pena comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max de Apple y qué tanto ha cambiado desde su versión iPhone 16 Pro Max? Aquí todos los detalles que se han filtrado 100% confirmados de este celular premium.

iPhone 17 Pro Max: todo lo que debes saber

Según las últimas filtraciones, se estima que el iPhone 17 Pro Max ya no estará hecho de titanio y en su lugar volverá a tener cuerpo de aluminio. Por otro lado, la pantalla sigue siendo de tipo OLED Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco. Sin embargo, el grosor no ha cambiado tanto y estará en 8.7 mm. para esta nueva generación.

Uno de los más grandes cambios de este iPhone 17 Pro Max se verá en sus cámaras, puesto que se dice que este nuevo equipo de Apple tendrá triple cámara de 48MP: fusion cámara, gran angular y telefoto. Eso no es todo ya que el selfie será de 24MP y esta configuración te permite grabar en 8K a 60fps.

Algunos colores del nuevo iPhone 17 Pro Max. Foto: Weibo

Asimismo, si bien años anteriores se criticó bastante la batería de los iPhone, esto cambiará ya que el iPhone 17 Pro Max finalmente tendrá 5000 mAh de batería con carga de 40W por cable y 25W MAgSafe, de forma inalámbrica.

La potencia del iPhone 17 Pro Max llega con el nuevo chip Bionic A19 Pro, el cual será un 30% más eficiente que su versión anterior y estará acompañado de 12GB de RAM y 2TB de memoria en su versión más potente. Funciones con Apple Intelligence mejoradas también se han mencionado.

Como cada año, el iPhone 17 Pro Max estrenará unos nuevos colores y estos son azul, naranja, negro y blanco. ¿Qué precio tendrá el iPhone 17 Pro Max? Según filtraciones en Weibo, este potente Apple tendrá un precio base de 1249 dólares en su versión de 256GB.

Cabe señalar que para esta nueva generación se tendrá versiones de 256GB, 512GB, 1TB y 2TB. Algo nunca antes visto para la marca estadounidense.