Este Samsung de gama alta cuesta igual que el Galaxy A56, pero es el doble de potente: 512GB, triple cámara y pantalla FullHD

Samsung es una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones y precisamente este 2025 presentó al mundo su nuevo celular de gama media, el Galaxy A56 5G. Sin embargo, este teléfono ha sido una decepción total, ya que no representa un cambio significativo si se compara con el Galaxy A55 y cuesta mucho más.

Si eres de las personas que desean comprar un Samsung de gran calidad y bajo precio, debes saber que la marca coreana tiene un dispositivo lanzado en 2024 que supera toda la expectativa y este es el Galaxy S24FE 5G, un smartphone que vale la pena comprar, ya que su precio ha bajado al mínimo.

Galaxy S24FE: ficha técnica y precio actualizado

Si bien el Galaxy S24FE de Samsung se estrenó en 2024 por un precio elevado, actualmente solo cuesta 1899 soles, lo que significa que cuesta menos que el precio que tuvo el Galaxy A56 de este nuevo año.

¿Cuáles son sus principales características? Para empezar su pantalla es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1900 nits.

Este es el Galaxy S24FE de Samsung. Foto: Xataka

¿Qué tan potente es el Galaxy S24FE? Pues bien, en este apartado el smartphone tiene un procesador Exynos 2400e, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 4700 mAh con carga de 25W. Sin duda una configuración bastante potente.

Sin embargo, esto no es todo ya que el teléfono de Samsung tiene tres cámaras potentes: sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, Telefofo de 8MP y selfie de 10MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino fotografías de alta calidad en todo momento y lugar.