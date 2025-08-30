¿Por qué comprar un iPhone 16 Pro si este Samsung ULTRA de 2023 es igual de potente, tiene cámaras 8K y cuesta la mitad?

Los teléfonos de Samsung son algunos de los mejores Android y se renuevan cada año. Ya no falta nada para el arribo del Galaxy S26 Ultra, el dispositivo que la firma coreana presentará en enero del 2026 para hacerle frente al poderoso iPhone 17 Pro Max.

Sin embargo, existe un modelo Samsung que pese al paso de los años se ha posicionado como una de las mejores opciones y este es el Galaxy S23 Ultra, una verdadera JOYA que actualmente puedes comprar por menos del 50% de su precio original.

Galaxy S23 Ultra: ficha técnica y precio actualizado

Para iniciar con el análisis del Galaxy S23 Ultra, debes saber que el teléfono de Samsung tiene una pantalla de tipo AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución QHD+ a 3080 x 1440 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, el Galaxy S23 Ultra tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria en su versión más potente y batería de 5000 mAh con una carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

El Galaxy S23 Ultra es uno de los mejores Android. Foto: Xataka

Las cámaras del Galaxy S23 Ultra son algunas de las mejores, puesto que está compuesta por cuatro cámaras que te permiten grabar en 8K a 24FPS. Su sensor principal es de 200MP, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 3X de 10MP, lente Zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. Sin duda una de las mejores opciones hasta este 2025.

¿Cuál es el precio actual del Galaxy S23 Ultra? Pues bien, no creerás que este potente Samsung ahora solo cuesta unos 2349 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 660 dólares.