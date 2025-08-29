Si buscas potencia y buenas fotos, este Samsung de 1,399 soles es para ti: pantalla Super AMOLED, mucho RAM y video 4K

Si estás buscando un celular por su sistema operativo, por sus cámaras y actualizaciones, entonces es momento de mudarse hacia Samsung. Si no quieres gastar mucho dinero con sus equipos más top, vamos a la gama media donde encontrarás al Samsung A56, un smartphone que brilla en, prácticamente, todos sus aspectos, incluido el precio.

Pantalla y procesador del Samsung A56

El Samsung A56 se luce desde el arranque con su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, además de resolución FullHD+, una fluidez envidiable con su tasa de refresco de 120 hercios, imagen mejorada con Vision Booster, brillo máximo decente con sus 1,200 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia acuática IP67.

El Exynos 1580 es el procesador de este celular el cual, pese a las suspicacias iniciales, son sus bemoles ha probado ser muy efectivo con la multitarea así como con videojuegos pesados. Del mismo modo, tiene RAM de 8GB, a la vez de memoria de 128GB y 256GB.

Foto y video del Samsung A56

La fotografía es uno de los factores más atractivos del Samsung A56, dado que tiene en la parte trasera tres cámaras: la principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Sobre la grabación de video, este móvil lo hace en un máximo de 4K a 30fps en la principal, gran angular y frontal, con los que obtendremos buenos resultados.

Software con IA del Samsung A56

El Samsung A56 fue lanzado con OneUI 7 basado en Android 15, el cual es uno de los más estables, solventes y sólidos que puedes encontrar en la actualidad que, a su vez tiene variadas funciones de inteligencia artificial gracias a Galaxy AI y Gemini, la IA de Google, que incluye la opción "círculo para buscar".

No menos importante es que su política de actualizaciones es de 6 años para dar soporte al software, el mismo tiempo para lo que son los parches de seguridad.

Batería y carga del Samsung A56

Cuando pasamos por la autonomía, vemos que el Samsung A56 tiene batería de 5,000mAh que te da potencia de uso por casi todo un día, a la vez de agregar una carga rápida de 45W, por lo que tu smartphone estará cargado al 100 por ciento en unos 55 minutos.

Cuál es el precio del Samsung A56

Si te quieres comprar el Samsung A56 este 2025, en Perú lo adquieres desde los 1,399 soles (Mercado Libre); en México desde los 6,229 pesos; en Colombia desde 1,679.900 pesos; en España desde los 378 euros (Amazon).