Este Samsung barato y mejor deja en ridículo al iPhone 16: pantalla Super AMOLED, procesador brutal y se sumerge en agua

Desde que Samsung decidió poner todas las carnes en el asador en la gama media, los surcoreanos se han posicionado como uno de los reyes en este segmento, dejando en claro los buenos que son sus terminales, teniendo antes y después en el Samsung A55, un dispositivo que brilla desde su diseño, su ficha técnica impresionante, así como su precio en rebaja este 2025.

Samsung A55: pantalla, procesador y batería

Con un peso de 213 gramos, el Samsung A55 nos saluda con su pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, además de una resolución FullHD+ que se comporta muy bien en diversas situaciones, lo que se compensa con una tasa de refresco de 120 hercios para tener amplia fluidez cuando vemos contenido, así como Vision Booster que mejor la imagen, un brillo máximo de 1,000 nits y resistencia contra el polvo y agua IP67.

Sobre el rendimiento, este celular incluye el chip casero Exynos 1480, junto con RAM de 8GB, así como memoria interna de 128GB y 256GB. En ese sentido, este procesador va bien con tareas demandantes, lo mismo que con aplicaciones pesadas.

El Samsung A55 tiene una autonomía óptima, que no sobresale, pero cumple con lo esencial. En ese sentido, tiene una batería de 5,000mAh para usarlo de forma continua por casi todo un día. Además, cuenta con carga rápida de 25W, por lo que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 80 a 90 minutos, aproximadamente.

Samsung A55: foto y video

La fotografía es uno de los grandes puntos a favor de este dispositivo, dado que tiene tres cámaras trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 32 megapíxeles.

En cuanto al video, el Samsung A55 incluye una grabación máxima de 4K a 30fps en el lente trasero, el ultra gran angular y el frontal, pero no tiene estabilización óptica, salvo una estabilización eléctrica (EIS) que ayuda a tener resultados decentes.

Samsung A55: software y actualizaciones

El Samsung A55 vino de salida con el OneUI 6.1 basado en Android 14, pero con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte a software, así como 5 para lo que son los parches de seguridad. Eso sí, no recibirá Galaxy AI.

Samsung A55: precio en 2025

Si te quieres comprar el Samsung A55 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 6,569 pesos; en Perú desde los 1,552 soles; en Colombia desde los 1,685.619 pesos; en España desde los 289 euros (Amazon).