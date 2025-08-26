Los 5 celulares gama media baratos que humillan a cualquier gama alta este 2025

La gran mayoría de personas darían lo que fuera por tener en su poder un celular de gama alta, pero lo cierto es que, si eres un poco más acucioso, te darás cuenta de que la gama media cuenta con dispositivos móviles que poco les envidian, inclusive en rangos de precio sumamente accesibles.

Por ello, en las siguientes líneas vamos explorar 5 celulares que cumplen el dicho de bueno, bonito y barato, pero que incluyen prestaciones con mucha potencia y altísima calidad, además de contar con un precio de infarto en nuestros días.

POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 3,200 nits, Dolby Vision, protección Corning Glass 7i. Procesador MediaTek DImensity 8400 Ultra, RAM de 8GB/12GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 90W. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

Samsung A56

El Samsung A56 trae pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, Vision Booster, brillo máximo de 1,200 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador Exynos 1580, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 12MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida 45W. Software OneUI 7 basado en Android 15 con Galaxy AI. Resistencia acuática IP67.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus tiene pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,000 nits, HDR10+, Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Protección Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 5,110mAH, carga rápida de 120W. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 20MP. Software Xiaomi HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 60 Fusion

El Motorola Edge 60 Fusion cuenta con pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits, protección Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular/macro de 12MP, sensor de luz, frontal de 32MP.. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificación militar MIL-STD-810H.

Honor 400

El Honor 400 posee pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, 460 ppp, brillo máximo de 5,000 nits, tasa de refresco de 120Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 12MP; frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15 con Honor AI. Resistencia acuática IP65.