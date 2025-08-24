'Viejito', pero poderoso y más BARATO que el S25 Ultra: pantalla Dynamic AMOLED, graba en 8K y Galaxy AI

Si estás buscando un celular de gama alta, pero te parece excesivo gastar harto dinero en el iPhone 16 Pro Max o en el Samsung S25 Ultra, entonces debes mirar versiones anteriores que mantienen los mismos estándares de calidad, como es el caso del Samsung S23 Ultra, un dispositivo que sigue fascinando al mundo entero.

Samsung S23 Ultra: pantalla y procesador

El Samsung S23 Ultra nos abre las puertas con su soberbia pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas, acompañado con una gran resolución de 1,440 x 3,088 píxeles, a la vez de una gran tasa de refresco de 120 hercios, densidad de píxeles por pulgada de 500 (ppp), compatible con HDR10+, brillo máximo con sus 1,750 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2, así como resistencia contra el agua IP68.

En cuanto al rendimiento, el chip con que cuenta es el Snapdragon 8 Gen 2, el que en 2025 se sigue moviendo más que bien con videojuegos con elevada demanda gráfica, así como para la multitarea; a la vez, está compensada con RAM de 8GB y 12GB, así como memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB.

Samsung S23 Ultra: foto y video

La fotografía es otro de los grandes aspectos del Samsung S23 Ultra, ya que incluye cuatro sensores de altísima calidad, con un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, angular de 12 megapíxeles, zoom 3X de 10 megapíxeles, zoom 10X de 10 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Sobre el video, este Galaxy de 2023 puede grabar a un máximo de 8K a 30fps en el que tendremos buenos resultados, incluidos óptimo procesado. Sin embargo, los trabajos con mejores clips serán en 4K a 60fps, con una soberbia estabilización, rango dinámico, control de ruido, siendo una buena opción para sacar contenido para redes sociales.

Samsung S23 Ultra: sistema operativo

En cuanto al sistema operativo, el Samsung S23 Ultra viene con OneUI 5,1 basado en Android 13, pero con una notable política de actualizaciones de 4 años para dar soporte para software, pero también para los parches de seguridad.

En ese sentido, este terminal ya recibió Galaxy AI, que es en la actualidad la mejor inteligencia artificial para celulares, ya que no solo presenta herramientas de inteligencia artificial, sino también varias funciones en tareas rutinarias en el uso del celular.

Samsung S23 Ultra: Batería y carga

La autonomía del Samsung S23 Ultra va bien, dado que contamos con el estándar actual de potencia en la batería, los 5,000mAh, lo que te dará capacidad de uso por casi un día entero, pero acompañado con carga rápida de 45W, así como carga inalámbrica de 15W, es decir, que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 55 minutos.

Samsung S23 Ultra: precio en 2025

Si quieres comprarte este 2025 el Samsung S23 Ultra, entonces en México lo adquieres desde los 17,643 pesos; en Perú desde los 2,699 soles; en Colombia desde los 4,299.661 pesos; en España desde los 729 euros (Amazon).