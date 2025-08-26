¿No te alcanza dinero para compra el Galaxy S25 Ultra? Este Samsung barato tiene sus mejores características

A nivel mundial, los teléfonos de Samsung son algunos de los equipos más cotizados, puesto que no solo tienen un acabado premium, sino también cámaras de alta definición y funciones con Inteligencia Artificial.

Los teléfonos de gama media de Samsung son algunos de los equipos más vendidos y este modelo que hoy conocerás es uno de los mejores, puesto que no solo tiene gran potencia, sino que cuesta muy poco. Este es el Galaxy A15 5G, un smartphone que su llegada marcó un hito, puesto que fue el teléfono Android más vendido en la primera mitad de 2024, con 17.3 millones de unidades.

¿Por qué el Samsung Galaxy A15 5G tuvo tanto éxito? Esto se debe a su increíble configuración y precio ultra reducido. ¿No lo crees? Actualmente en 2025, este teléfono cuesta 700 soles o 200 dólares en el mercado internacional. ¿Vale la pena? Aquí todo lo que debes saber.

Samsung Galaxy A15 5G: características

La pantalla del Samsung Galaxy A15 5G es de tipo AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 90Hz y un brillo máximo de 800 nits. Sin duda uno de los mejores paneles del mercado.

La potencia de este Samsung Galaxy A15 llega con el potente MediaTek Dimensity 6100+, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una microSD.

El Samsung Galaxy A15 5G. Foto: Weibo

Por si fuera poco, el Samsung Galaxy A15 5G llega con una batería de 5000 mh y carga de 25W. Lo que le permite tener una autonomía amplia. Cabe señalar que algunos funciones con IA pueden ser usadas en este dispositivo. Sin embargo, si quieres un gran rendimiento por un bjo teio