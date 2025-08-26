- Hoy:
Top 5 de teléfonos Samsung que superan al iPhone 16 Pro en cámaras, potencia y cuestan menos
¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone si existen muchos modelos de Samsung que lo superan en todo y cuestan la mitad de su precio? Aquí los 5 más POWER.
La marca coreana Samsung ha logrado ganarse un importante lugar en el mercado de los smartphones y esto se debe, en gran parte, a los potentes teléfonos que presenta al mercado, los cuales no solo tienen excelentes pantallas, sino también eficientes procesadores, cámaras con calidad 8K y un software bastante intuitivo, el cual ahora incluye funciones con Inteligencia Artificial.
Si bien los iPhone son teléfonos potentes, estos poseen características que son facilmente superadas por algunos teléfonos de Samsung. Hoy conocerás cuáles son los celulares de la marca coreana que resaltan y que serían una mejor alternativa que el poderoso iPhone 16 Pro de la marca estadounidense.
5 teléfonos de Samsung que superan a iPhone
Samsung tiene una amplia lista de teléfonos, pero solo algunos tienen las especificaciones tan elevadas como un iPhone de Apple. Conoce los 5 modelos más emblemáticos de la marca coreana.
Galaxy S24 Ultra
- Características principales: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8″, Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM, cámara principal de 200 MP con S-Pen integrado, batería de 5,000 mAh.
- Precio en Perú: S/ 3,600
Galaxy S25 Ultra
- Características principales: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9″, Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, opciones de almacenamiento hasta 1 TB, cámaras: 200 MP principal, teleobjetivos 3× y 5×, ultra ancho 50 MP; batería de 5,000 mAh, marco de titanio, Galaxy AI y S-Pen incluidos.
- Precio en Perú: S/ 5,299
Galaxy Z Fold 6
- Características principales: pantalla interior AMOLED de 7.6″ muy brillante (hasta 2,600 nits), exterior más ancha, Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM, hasta 1 TB almacenamiento, batería probable ~4,400 mAh, mejoras en diseño y software Galaxy AI.
- Precio en Perú: S/ 6,700
Galaxy Z Flip 6
- Características principales: pantalla principal de 6.7″, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM, almacenamiento de 256 GB o 512 GB, batería de 4,000 mAh, cámara principal mejorada a 50 MP, ultrawide 12 MP, selfie 10 MP, pantalla exterior más brillante (2,600 nits) y resistente (IP48).
- Precio en Perú: S/ 4,230.
Galaxy S23 Ultra
- Características principales: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8″, Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, cámara principal de 200 MP con zoom hasta 100×, batería sólida, S-Pen integrado.
- Precio en Perú: S/ 2,500.
