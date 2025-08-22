Ni Samsung A56 ni iPhone 16e | Este Motorola los supera en precio, pantalla Super HD, cámaras Sony y procesador bestial

Si estás buscando un gama media muy poderoso entonces tienes que comprarte hoy el Motorola Edge 60 5G, el cual se destaca por ser un dispositivo sumamente potente debido a su poderosa ficha técnica, pero también Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense que, además, cuenta con un precio de locura.

Características del Motorola Edge 60

El Motorola Edge 60 nos sorprende con una pantalla POLED de 6,67 pulgadas que incluye una resolución Super HD de 1,220 píxeles, con una potente tasa de refresco de 120 hercios que le otorga mucha fluidez para apreciar contenido, compatibilidad con HDR10+, un brillo máximo de 4,500 nits que ya quisiera el iPhone 16 Pro Max y protección anticaídas Gorilla Glass 7i.

En cuanto al procesador, este dispositivo viene con el chip MediaTek Dimensity 7300, a la vez de RAM de 12GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna o ROM que llega hasta los 512GB con tecnología uMCP para descargas rápidas.

La autonomía del Motorola Edge 60 viene mejorada con batería de 5,200mAh, pero mejorado con una carga rápida notable de 68W, por lo que estará cargado al 100 por ciento en un total de 45 minutos, aproximadamente.

La fotografía de este celular lo hace bien gracias a su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica con tecnología Sony Lytia 700C, ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 10 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Asimismo, el Motorola Edge 60 incluye Android 15 como sistema operativo, junto con Moto AI, que ha dado buenas sensaciones por no solo contar herramientas para la cámara, así como en apoyar al usuario en diversas funciones en su uso rutinario.

Del mismo modo, este dispositivo cuenta con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte a software, pero también para lo que son parches de seguridad.

Muy importante es la resistencia que posee el Motorola Edge 60, ya que integra certificación IP68/IP69 para ser impermeable al polvo, la humedad y al agua, pudiendo ser sumergido sin temor a averías, pero también a chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Motorola ha dotado a este dispositivo con certificado militar MIL-STD-810H, para aguantar sin problemas calores extremos, fríos bajo cero, pero también a presiones atmosféricas elevadas.

Precio del Motorola Edge 60

Para adquirir el Motorola Edge 60, en México lo puedes comprar por 6,799 pesos; en Perú desde los 1,639 soles; en Colombia desde los 2,199.900 pesos; en España desde los 429 euros (Motorola web).